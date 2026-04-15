Gerlinde Kretschmann in Rosenfeld: „Er war vor allem fort – und als Ministerpräsident noch forter“

Gerlinde Kretschmann war zu Gast in Rosenfeld. Über eine Frau, die sich nahbar zeigt und mit leichtfüßigem Humor überzeugt.
Für uns ist sie die First Lady“, eröffnete Bürgermeister Thomas Miller. Am Dienstagabend fand im Pflegewohnhaus die Veranstaltung „Rosenfeld trifft Gerlinde Kretschmann“ statt. Der große Raum im Foyer war bis auf den letzten Platz besetzt. Diese Erscheinung wollte niemand verpassen. Eine kleine Powerfrau mit roten Haaren, pinkem Jäckchen und vor allem einem Lachen, das auch den letzten mürrischen Opa von sich überzeugen konnte. Mit ihrem Humor, der leichtfüßig und authentisch daherkam, machte sie jegliche Formalitäten schnell vergessen.