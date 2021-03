Ministerpräsident bei Markus Lanz Winfried Kretschmann stellt weitere Lockerung ab Montag infrage

Für den kommenden Montag sind in Baden-Württemberg weitere Lockerungen geplant. Winfried Kretschmann sieht diese nun aber in Gefahr, wie der Ministerpräsident in der ZDF-Sendung „Markus Lanz“ mitteilt.