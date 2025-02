Geringere Kreisumlage: So viel sparen die Gemeinden im Kinzigtal ein

1 Monatelang wurde im Offenburger Landratsamt im Rahmen des Haushaltsentwurfs gerechnet und diskutiert. Foto: Merz

Der Kreistag hat bei den Haushaltsberatungen lange um die Höhe der Kreisumlage gerungen. Im Mittelpunkt der Diskussion stand die finanzielle Belastung der Kommunen. Nun wird sie geringer als befürchtet. Was bedeutet das für das Kinzigtal?









Haushaltsberatungen und -beschlüsse waren im Kreistag und in den Gemeinderäten des Kinzigtal das vorherrschende Thema – auch weil es in den meisten Kommunen finanziell eng wird. Heißt diskutiert wurde dabei auch die Höhe der Kreisumlage. Nachdem in den Talgemeinden die Haushalte mittlerweile zum größten Teil beschlossen sind oder kurz davor stehen, wurde am Dienstag auch der des Kreistags verabschiedet. Während im Dezember 2024 noch eine Erhöhung der Kreisumlage um mindestens fünf Prozentpunkte und damit eine deutliche Mehrbelastung der Kommunen angedacht war, stimmte der Kreistag am Dienstag einer Erhöhung um vier Prozentpunkte zu. Der Kreisumlage-Hebesatz wurde auf 32,5 Prozentpunkte festgesetzt.