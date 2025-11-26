Geringere Ausgaben: Wo in Aichhalden 2026 investiert wird

Bei seiner Haushaltsrede im Gemeinderat sprach Bürgermeister Michael Lehrer von angespannter wirtschaftlicher Lage, nervösen Finanzmärkten und selten so unübersichtlicher politischer Landschaft. All dies spiegle sich in der Haushaltsplanung der Gemeinde wider. Dass die Einnahmen bei der Gewerbesteuer voraussichtlich 20 Prozent niedriger ausfielen als im aktuellen Haushaltsjahr sei ein erheblicher Einschnitt. „Der zwingt uns, sehr genau hinzusehen, was wir uns leisten können und was nicht“, machte der Bürgermeister deutlich.

Für viele Anforderungen, die von außen an die Kommune herangetragen würden, brauche es mehr Klarheit, Berechenbarkeit und vor allem mehr realistische Rahmenbedingungen. Die Gemeinde werde spürbar sparen müssen. Nicht jede in der Vergangenheit erarbeitete Leistung könne im gleichen Umfang weitergeführt werden. Auch nicht jedes Problem werde durch die Kommune oder den Staat gelöst. „Wir alle müssen wieder lernen, mehr Verantwortung zu übernehmen. Das ist nicht weniger Staat, sondern ein realistischer Blick auf das Machbare. Kommunen wie Aichhalden sind nicht grenzenlos belastbar“, bekräftigte Lehrer.

Angespannte Haushaltslage

Trotz der angespannten Haushaltslage würden die wichtigsten Maßnahmen fortgesetzt, die für die Gemeinde langfristigen Nutzen brächten und strukturell erforderlich seien. Hierzu gehöre die Sanierung des Hauptschulgebäudes für die Grundschulbetreuung und zur Nutzung der Vereine. Damit werde Raum für Bildung, Betreuung und Ehrenamt geschaffen, drei wichtige Säulen in der Gemeinschaft. Eine weitere notwendige Maßnahme sei die Modernisierung des Feuerwehrgebäudes mit der Installation von notwendigen Abgasanlagen. „Die Sicherheit der Einsatzkräfte hat absolute Priorität. Damit erfüllen wir neben gesetzlichen Vorgaben auch unseren eigenen Anspruch“, betonte der Rathauschef. Eine Investition in die Infrastruktur, die sich nicht aufschieben lasse und nicht investiv gebucht werde, sei die Sanierung des unteren Ziegeleiwegs mit Abwasserkanal und Wasserleitungen im Ortsteil Rötenberg. Bei der Sanierung der Kreisstraße 5527 nach Heiligenbronn mit Neubau eines Radwegs beteilige sich die Gemeinde an den Kosten des Radwegbaus, tausche Wasserleitungen aus und schließe Gebäude ans kommunale Abwassernetz an. Dieses Projekt soll nächstes Jahr starten. „Auch modernes Mobiliar und EDV für die Schulen sind notwendige, sinnvolle und verantwortungsvoll geplante Maßnahmen und zeigen: wir konzentrieren uns auf das, was wirklich zählt“, bekräftigte Lehrer. Einige aus organisatorischen Gründen in diesem Jahr nicht vollständig abgeschlossenen Projekte würden selbstverständlich fortgesetzt. In der Bevölkerung werde hin und wieder über die Personalausgaben der Verwaltung diskutiert. Mit 30 ausgewiesenen Stellen werde effizient und solide gearbeitet. Für 2026 seien Ausgaben von 2,315 Millionen Euro geplant, 215 000 Euro mehr als in 2023 und überwiegend den Lohnsteigerungen geschuldet. Der Anteil der Personalkosten betrage am Gesamtvolumen des Ergebnishaushalts 18 Prozent. Damit läge die Gemeinde im Vergleich zu anderen Kommunen eher im unteren Bereich. Während Gemeinden mit rund 4220 Einwohnern durchschnittlich 808 Euro je Einwohner aufwendeten, liege diese Summe bei Aichhalden bei 538 Euro. Die kommenden Monate würden nicht leicht. Aichhalden und Rötenberg hätten aber schon oft bewiesen, dass sie zusammenhielten, Herausforderungen annähmen und kluge Entscheidungen träfen. „Lassen sie uns diesen Weg weiterhin sachlich, offen und mit einem gesunden Maß an Zuversicht gehen“, forderte der Bürgermeister den Gemeinderat auf.