Geringere Ausgaben: Wo in Aichhalden 2026 investiert wird

Die Gemeinde schraubt die Investitionen von 4,8 Millionen Euro im laufenden Jahr auf 1,5 Millionen Euro in 2026 herunter. Deswegen hat die Gemeinde aber nicht weniger vor.
Bei seiner Haushaltsrede im Gemeinderat sprach Bürgermeister Michael Lehrer von angespannter wirtschaftlicher Lage, nervösen Finanzmärkten und selten so unübersichtlicher politischer Landschaft. All dies spiegle sich in der Haushaltsplanung der Gemeinde wider. Dass die Einnahmen bei der Gewerbesteuer voraussichtlich 20 Prozent niedriger ausfielen als im aktuellen Haushaltsjahr sei ein erheblicher Einschnitt. „Der zwingt uns, sehr genau hinzusehen, was wir uns leisten können und was nicht“, machte der Bürgermeister deutlich.