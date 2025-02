Geringe Nachfrage: Backwaren mit Insektenmehl finden kaum Anklang

1 InLebensmitteln, etwa Backwerk, darf seit Mitte Februar Insektenmehl verwendet werden. Foto: Weber

Vier Insekten sind als Lebensmittel zugelassen – seit einigen Tagen auch UV-behandeltes Pulver aus Mehlwürmern. Die neuen Zutaten finden in den Backstuben der Region aber keinen Anklang.









Wanderheuschrecke, Hausgrille und Larven des Getreideschimmel- und Mehlkäfers – diese vier Insekten sind als sogenannte „neuartige Lebensmittel“ in Deutschland zugelassen. Jüngst wurde die Liste an Zutaten aus Insekten erweitert: Mit ultravioletten Strahlen behandeltes Pulver der Larven des Mehlkäfers („Mehlwürmer“) darf seit dem 10. Februar als Lebensmittel verwendet werden. Ein mögliches Einsatzgebiet: im Backwerk. Brot, Brötchen und Kuchen werden in der entsprechenden EU-Verordnung explizit genannt. Wie denken Bäcker aus unserer Region und der Bäckerinnungsverband Baden über die neuen Möglichkeiten?