Geringe Einkommen: Hohe Mieten belasten Studierende und Azubis

1 Studentenwohnheime dämpfen die Wohnkosten für Studierende. Foto: Martin Schutt/dpa

Studierende und Auszubildende müssen meist mit wenig Geld auskommen. Teuer wird es vor allem, wenn sie nicht mehr zu Hause leben. Ein Faktor geht besonders ins Geld.









Link kopiert



Wiesbaden - Die hohen Wohnkosten belasten junge Menschen in Ausbildung oder Studium übermäßig. Studierende, die nicht mehr im Elternhaus leben, müssen im Schnitt 54 Prozent ihres Haushaltseinkommens fürs Wohnen aufwenden, wie das Statistische Bundesamt berichtet. Bei den Auszubildenden in gleicher Situation sind es 42 Prozent des Einkommens und damit ebenfalls ein deutlich höherer Anteil als die 25 Prozent Wohnkosten in der Gesamtbevölkerung. Knapp zwei Drittel (61 Prozent) der Studierenden gelten damit als überlastet durch ihre Wohnkosten.