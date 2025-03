Uhren werden umgestellt - am Sonntag beginnt die Sommerzeit

1 In der Debatte um die Abschaffung der Zeitumstellung ist eine Lösung möglich, aber keine schnelle. (Symbolbild) Foto: Sina Schuldt/dpa

Auf eine kurze aufgeregte Debatte folgen sechs ruhige Monate. So geht das beim Thema Zeitumstellung seit vielen Jahren. Das Thema soll auf EU-Ebene aber nicht ganz zu den Akten gelegt werden.









Braunschweig - Die Sommerzeit steht an - in Deutschland und den meisten anderen Ländern Europas werden am Sonntagmorgen (30. März) die Uhren von 2.00 Uhr auf 3.00 Uhr vorgestellt. Bis zum 26. Oktober gilt dann die Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ).