Gerichtsverhandlung wegen Körperverletzung: Bei Halloween-Party in Bittelbronn fliegen Fäuste

1 Halloween, ist eine Nacht in der nicht nur gefeiert wird, sondern in der sich offenbar auch Spannungen entladen können, wie sich jetzt am Amtsgericht Balingen herausstellte. Foto: PublicDomainPictures/Pixabay

Wer hat bei der Halloween-Party der Schodahausbude im Oktober 2023 seine Faust erhoben und einem jungen Mann eine Platzwunde zugefügt? Eine Frage, die das Amtsgericht Balingen zu klären versuchte.









Link kopiert



Ist ein 18-jähriger Auszubildender bei der Party am 31. Oktober des vergangenen Jahres von einem bald 35-jährigen Mann aus Empfingen so gegen den Kopf geschlagen worden, dass er an der rechten Stirnseite eine Platzwunde erlitt? Dem Empfinger auf der Anklagebank wurde dies zumindest zur Last gelegt. Körperverletzung, so lautete der Vorwurf gegen ihn. Aber hat er auch wirklich zugeschlagen? Das bestritt der ohne Anwalt vor Gericht erschienene Beschuldigte vehement.