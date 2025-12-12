Das, was in dem kleinen Thüringer Ort passiert sein soll, klingt wie ein Alptraum: Ein Mann und eine Frau sollen eine junge Frau entführt und tagelang unter furchtbaren Bedingungen festgehalten haben.
Erfurt/ - Die Vorwürfe klingen schier unfassbar und nach sexualisierter Gewalt mit esoterischen Bezügen: Eine Frau und ein Mann sollen eine junge Frau betäubt, entführt und in einer Scheune in einer kleinen Thüringer Gemeinde mehrere Tage lang festgehalten haben. Am Ende sollen Polizisten die vermisst gemeldete damals 19-Jährige in einem furchtbaren Zustand nackt eingesperrt in einer kleinen Holzkiste entdeckt und befreit haben.