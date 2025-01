Oberwolfacher Zimmerer in Tracht Großes Richtfest mitten im Dorf

Wie nahe Freude und Leid oft beisammen liegen, das erlebten in der vergangenen Woche die Oberwolfacher Zimmerleute. Nach einer Beerdigung, an der sie in zukünftiger Zimmerertracht Abschied nahmen, folgte am Spätnachmittag ein zünftiges Richtfest.