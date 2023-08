1 Wären die Zuckerwerte der Schülerin rechtzeitig geprüft worden, hätte sie überlebt. Foto: b4producer - Fotolia

Lehrer, die eine Studienfahrt organisieren, müssen sich vorab aktiv über die Gesundheit der Schüler informieren. Dies hat das Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf im tragischen Fall einer diabeteskranen Schülerin entschieden, die auf einer Studienfahrt in London starb. Die verantwortlichen Lehrerinnen müssen mit einer Verurteilung wegen fahrlässiger Tötung rechnen. Die 13-jährige Emily war seit ihrem 7. Lebensjahr an Diabetes Typ 1 erkrankt. Im Sommer 2019 organisierte ihre Schule eine jahrgangsübergreifende Studienfahrt nach London, an der 60 Schüler teilnahmen.