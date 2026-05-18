Ein Streit mit dem spanischen Fiskus brachte Shakira nach eigenen Angaben nächtelang um den Schlaf. Nun erringt die Sängerin vor Gericht einen Triumph. Wem widmet sie diesen?
Madrid - Shakira ist nach einem jahrelangen Streit in Spanien vom Vorwurf des Steuerbetrugs freigesprochen worden. Die spanische Justiz hob ein früheres Urteil gegen die Sängerin ("Hips Don't Lie") auf und ordnete an, dass das Finanzamt mehr als 55 Millionen Euro an die Kolumbianerin zurückzahlen muss - inklusive Zinsen und Prozesskosten. Gegen das Urteil kann noch vor dem Obersten Gericht in Madrid Berufung eingelegt werden.