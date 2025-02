Gerichtsurteil in Baden-Württemberg: Reichsbürgerin arbeitet als Lehrerin - Bezüge dürfen gekürzt werden

Gerichtsurteil in Baden-Württemberg

Einer sogenannten Reichsbürgerin, die als Lehrerin arbeitet, darf das Gehalt gekürzt werden. Das hat das Verwaltungsgericht Sigmaringen entschieden

Einer sogenannten Reichsbürgerin, die als Lehrerin arbeitet, dürfen die Bezüge gekürzt werden. Es sei unmöglich, die Existenz eines Staats zu leugnen und sich gleichzeitig für ihn einzusetzen, teilte das Verwaltungsgericht Sigmaringen mit.









Einer sogenannten Reichsbürgerin, die in Baden-Württemberg als Lehrerin arbeitet, dürfen die Bezüge für drei Jahre gekürzt werden. Es sei unmöglich, die rechtliche Existenz eines Staats zu leugnen und sich gleichzeitig für diesen einzusetzen, teilte das Verwaltungsgericht Sigmaringen am Dienstag mit. Das Gericht wies die Klage auf Aufhebung der Disziplinarmaßnahme wegen reichsbürgertypischen Verhaltens ab. (Az.: DL 12 K 2486/24)