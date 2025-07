Die Fünferkammer des Baselbieter Strafgerichts hat am Freitag einen 60-jährigen Schweizer wegen Mordes schuldig gesprochen und zu einer Freiheitsstrafe von 13 Jahren verurteilt.

Die Staatsanwaltschaft warf dem Mann vor, im Jahr 2000 in Münchenstein (Baselbiet) einen 21-jährigen Drogendealer erschossen zu haben und mit zwei Kilogramm Kokain geflohen zu sein. Sie forderte eine Freiheitsstrafe von zwölf Jahren. Zudem verlängerte das Gericht die Sicherheitshaft des Mannes. Zudem wurden dem Mann über 76 000 Franken an Verfahrenskosten sowie über 26 000 Franken an übrigen Gebühren auferlegt.

Die Schmerzensgeldforderung über 15 000 Franken der Privatklägerschaft, die die Mutter des Opfers vertrat, wurde hingegen auf den Zivilweg verwiesen. Insgesamt war das Gericht zu einer Einsatzstrafe von 19 Jahren gelangt. Wegen diverser strafmildernder Umstände wurde diese bei der Strafzumessung jedoch auf 13 Jahre reduziert. Den größten Ausschlag gab dabei die lange Zeit, die seit der Tat vergangen sei.

Es sei unbestritten, dass der Beschuldigte am 4. Oktober 2000 in den bei der St. Jakobshalle in Münchenstein (Baselland) geparkten Smart eingestiegen sei. Auch sei sicher, dass sich aus der Pistole des Beschuldigten ein Schuss gelöst habe, durch welchen der 21-jährige Drogendealer, der sich ebenfalls im Auto befunden habe, getötet worden sei, hieß es in der Urteilsbegründung.

Es galt jedoch zu prüfen, unter welchen Umständen es zur tödlichen Schussabgabe kam. Das Gericht zeigte sich überzeugt, dass der Beschuldigte aus Habgier gehandelt habe. Sein Ziel sei es von Anfang an gewesen, dem Opfer zwei Kilogramm Kokain wegzunehmen. Dazu habe der Beschuldigte skrupellos das Opfer zunächst abgelenkt und dem wehrlosen Mann danach „kaltblütig in den Kopf geschossen“.

Beide Aspekte sind genug für eine Qualifizierung als Mord, wie Annette Meyer Lopez, Präsidentin der Fünferkammer, ausführte. Den Aussagen des Beschuldigten schenkte das Gericht indes wenig Glauben. Sein Narrativ, er habe eine Drogenbande berauben wollen, um danach eine Geschäftsbeziehung mit ihr aufzubauen, gehe nicht auf.

Auch dass sich der Schuss unabsichtlich bei einer Ladebewegung gelöst habe, glaubte das Gericht nicht. Forensische Untersuchungen hatten das als unwahrscheinlich erscheinen lassen. Das Gericht befand, Modifikationen an der Waffe, die das ermöglichten, seien „mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit“ auszuschließen. „Eigentliche Reue erkennt das Gericht nicht“, sagte Gerichtspräsidentin Lopez. Der Beschuldigte habe seine Aussagen immer strategisch an den Wissensstand im Verfahren angepasst, woraus sich Widersprüche ergeben hätten. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig und kann von alles Parteien vor dem Kantonsgericht angefochten werden.