1 Viel Geld verbrannte der Angeklagte in Spielhallen. Foto: © Kanazawa photo base - stock.adobe.com

Das Leben eines Spielers – in alten Filmen sieht das so glamourös aus. Elegante Kleidung, Casinos, Pokern in verrauchten Hinterzimmern. Im Jahr 2021 sieht das ganz anders aus. Wie, das zeigt der Fall eines Angeklagten vor dem Amtsgericht Horb.















Link kopiert

Horb - Tattoos, Piercings, heller Kapuzenpullover, die Jeans zerrissen. Zwei Justizbeamte führen den Angeklagten in die Zelle, lösen die Handfessel. Der 36-jährige Angeklagte ist ein Zocker.

"In einer halben Stunde sind locker 1000 Euro weg"

Er sagt: "Ich war öfter im Casino Baden-Baden. Im kleinen Spiel. 1000 Euro sind da in einer halben Stunde locker weg. In der Spielhalle dauert das länger!"

Der Mann ist offiziell wohnsitzlos und ist derzeit in der JVA Rottweil "heimisch". Sitzt im Amtsgericht Horb jetzt neben seinem Verteidiger Holger Bölz und lauscht der Anklage: Die Staatsanwältin listet fast 30 Fälle von Betrug auf. Schaden: Über 26.000 Euro in sechs Monaten. Macht monatlich mehr als 4300 Euro! Wovon das meiste in den Schlitzen der Spielautomaten landete. Der Angeklagte: "Von jetzt auf gleich sind alle Sorgen weg."

Dreiste Abzocken überraschen sogar den Richter

Unglaublich, wie dreist der Zocker vorgegangen ist: Ein paarmal vertickte er Kubota Traktoren und Motorräder über E-Bay Kleinanzeigen – kassierte die Anzahlung und verschwand. Doch das meiste Geld holte er sich in Getränkemärkten zwischen Böblingen, Reutlingen, Göppingen und im Nordschwarzwald ab. Seine Masche: "Ich will eine Party machen und hätte gerne Getränke auf Kommission!" Misstrauischen Verkäufern zeigte er auch gerne mal den Screenshot seiner Bankkarte. Das klappte– die meiste Beute holte er in Herrenberg mit 1895 Euro. Er berichtete: "Ich habe die Flaschen dann verkauft – in Bars und Kneipen. Oder in Supermärkten zurückgegeben und das Geld kassiert." Richter Albrecht Trick erstaunt: "Das klappte auch ohne Bon?" Der Zocker: "Ja."

"Ich dachte, ich kriege mein Leben in den Griff"

Es ist nicht das erste Mal, dass er mit dem Gesetz in Konflikt geriet. Diverse Verurteilungen wegen Betrugs. Zuletzt Spielsucht-Therapie und Alkohol-Entzug in Münzelsheim nach der letzten Haftstrafe im April 2020. "Ich dachte, ich kriege mein Leben wieder in den Griff. Ich bin in den Schwarzwald-Baar-Kreis gezogen und hatte Arbeit in meinem gelernten Beruf und eine Wohnung. Der Chef wusste von meinen Vorstrafen und hat das akzeptiert. Erst lief alles gut – doch dann musste ich jeden Tag länger arbeiten. Und als wir Streit darüber hatten, dass ich die Corona-Tests selbst bezahlen sollte, stellte mein Chef mein Gehalt auf Barzahlung um. Es gab Stress mit dem Vermieter wegen der Mieten – und ich habe im Herbst 2020 dann gekündigt und bin in eine Pension gegangen." Und so schlug er sich durch – bezahlte diverse Zimmer, auch in Horb, nicht.

Er lernte dann Anfang des Jahres eine Frau kennen. War auch bei ihr im Schwarzwald. Seine Ex sagt: "Es war eigentlich ganz in Ordnung. Er trank Radler und hat am Handy gezockt, weil die Spielhallen zu hatten. Ich war dauernd am Rennen wegen der Paysafe-Karten zum Bezahlen in den Online-Casinos."

Das Auto seiner Ex macht er zu Geld

Und der Angeklagte zockte weiter. Das Geld: Aus dem "Kommissions"-Betrug bei Getränkehändlern. Mit teilweise falschen Namen. Das Auto: Gekauft von seiner Ex. Sie sagt vor dem Amtsgericht: "Er hat immer gesagt, er bezahlt die 17.000 Euro. Als das Autohaus im Frühjahr Stress gemacht hatte, rief ich ihn an. Er sagte: Das Geld hätten er und seine Mutter bezahlt." Das war gelogen. Jetzt zahlt die Ex den Betrag ratenweise ab. Und das Auto? Es wurde offenbar vom Angeklagten verkauft. Er hatte den Kfz-Brief einfach heimlich mitgenommen.

Am 25. August – kurz nachdem der Zocker den letzten Getränkehändler in Mössingen um über 1700 Euro betrogen hatte – klickten dann die Handschellen.

Der 36-Jährige ist jetzt durch die Haft offenbar wieder abstinent. Er sagt vor dem Amtsgericht: "Ich bin jetzt clean, bereue meine Taten. Ich bin nicht glücklich mit dem Weg."

Gutachter: "Er ist zur Behandlung bereit"

Doch wie kriegt man den Zocker wieder auf die Spur? Reicht da die Gefängnisstrafe? Das hat ja schon ein paar Mal nicht funktioniert. Der Sachverständige Stephan Bork, Psychiater aus Tübingen erklärt: "Der Angeklagte leidet an schwerer pathologischer Spielsucht. Dazu besteht eine Alkoholabhängigkeit. Er ist zur Behandlung bereit." Der Maßregelvollzug wäre vom Therapiekonzept – zunächst stationär, dann ambulant mit Kontrolle hinterher – ideal.

Aber, so der Psychiater: Das gehe nach den Vorschriften nur, wenn zwischen der Enthemmung durch den Alkohol und der Spielsucht sowie den daraus folgenden Straftaten ein Zusammenhang besteht. Das sei nach seiner Einschätzung "schwer". Auf Nachfrage des Verteidigers sagt der Sachverständige: "Es ist schwer, von der Spielsucht Abstinenz zu halten, während man trinkt."

Langfristige Therapie als einziger Weg

Dann plädiert die Staatsanwältin auf drei Jahre und sechs Monate Freiheitsstrafe. Und auf die Unterbringung im Maßregelvollzug: "Der Alkohol im Überfluss führt zu den Straftaten." Verteidiger Bölz: "Mein Mandant würde gerne in ein normales Leben zurück und ist so eine sehr höfliche Person. Eine solche Unterbringung sehe ich als extrem sinnvoll an – weil er später durch die ambulante Therapie und die Kontrollen die Chance hat, das durchzustehen!" Der Angeklagte: "Ich sehe meine Jahre. Es geht immer rein und raus. Ich möchte ein normales Leben führen."

Das Schöffengericht verurteilt den Mann dann zu drei Jahren Freiheitsstrafe und den Maßregelvollzug. Die Begründung: Alkohol und Spielsucht werden als "Verdrängung" des Angeklagten gewertet. Die langfristige Therapie mit einer Dauer von bis zu zwei Jahren sei der einzige Weg.