Gerichtsprozess in Calw: Unfallopfer wirft Polizei Rassismus vor

Die Polizei wird zu einem Verkehrsunfall gerufen. Das Opfer erhebt gegenüber den Beamten Vorwürfe, spricht von Rassismus und fehlender Hilfe. Es kommt zum Prozess.

An einem Abend Anfang Mai 2025 fuhr ein 30-jähriger Mann auf dem Gehweg entlang der Stuttgarter Straße mit seinem Fahrrad Richtung Innenstadt. Er wollte seinem Bruder etwas zu essen vorbeibringen. Bei der Jet-Tankstelle bog ein Auto Richtung Zapfsäulen an. Das Auto erwischte den Radfahrer. Der stürzte und verletzt sich am Bein. Die Polizei kam hinzu, nahm den Unfall auf. Die Beamten stellten die Personalien des Autofahrers und des Radfahrers fest. Dabei fiel ihnen auf, dass es sich beim Radfahrer um einen ausreisepflichtigen Mann ohne deutsche Staatsangehörigkeit handelte.

Zwei Versionen des Vorfalls Was dann passierte, darüber gibt es mindestens zwei Versionen. Der Radfahrer beschuldigte im Nachgang die Polizisten, ihn rassistisch beleidigt, ihm keinen Krankenwagen gerufen, ihn mit auf die Wache genommen und ihm mit der Abschiebung gedroht zu haben. So äußerte sich der Radfahrer auch gegenüber der Partei „Die Linke“. Die veröffentlichte eine Pressemitteilung zum Vorfall. Dies führte zu einer Berichterstattung in lokalen Medien. Ihm sei von den Polizisten demnach gesagt worden, er habe als Migrant keine Rechte. Zudem habe die Polizei ihm das Handy abgenommen und ihm untersagt, seine Anwältin zu kontaktieren.

Staatsanwältin sieht klares Motiv

Die Staatsanwaltschaft Tübingen erhob Anklage – allerdings nicht gegen die Polizisten, sondern gegen den Radfahrer. Staatsanwältin Stefanie Siewert-Schatz sah in den Äußerungen des Mannes falsche Verdächtigungen und eine Verleumdung der beiden Polizisten. „Die Schilderung entspricht nicht dem wahren Geschehen“, sagte sie am Montag vor dem Calwer Amtsgericht. Die Äußerungen seien nicht getätigt, das Handy nie weggenommen worden. Auch verletzt sei der Mann kaum gewesen. Sein Motiv sei gewesen, ein Strafverfahren gegen die Polizisten in Gang zu setzen.

Der Angeklagte, der wohl über eine gültige Duldung in Deutschland verfügt, widersprach über seine Anwältin Sarah Burkhardt. Als die Beamten den Hinweis auf die Ausreisepflicht bekommen hätten, sei „die Stimmung gekippt“, so Burkhardt. Ihr Mandant habe Schmerzen am Bein und im Bauch gehabt. „Du kannst in der Türkei zum Arzt gehen“, hätten die Polizisten gesagt.

Prellungen und Schürfwunden

Der Mann ging später selbst ins Krankenhaus. Prellungen und eine Schürfwunde am Bein waren laut Arztbrief die Diagnose. Er bekam Schmerzmittel. Burkhardt betonte zudem, dass die Polizisten sehr wohl ihrem Mandanten das Handy weggenommen hätten. Außerdem hätten sie ihn unter Zwang mitgenommen. Und auch auf dem Revier habe er seine Anwältin nicht anrufen dürfen.

Die geladenen Zeugen brachten wenig Klarheit. Der Calwer Linken-Politiker Thomas Hanser gab an, nur den Kontakt zum Landesverband seiner Partei hergestellt zu haben, nachdem ihm der Angeklagte von dem Vorfall erzählt hatte. Hanser musste im Zuge der Ermittlungen selbst bei der Polizei aussagen. Er gab aber an, sein Aussageprotokoll bei der Polizei nicht unterschrieben zu haben. Die Beamten hätten dort „reingeschrieben, was sie wollen“ und das Gespräch ohne seine Zustimmung aufgenommen. Zum Vorfall selbst konnte er nichts sagen. Denn Hanser war nicht an der Tankstelle vor Ort.

Das sagt einer der Polizisten im Zeugenstand

Dann trat einer der beiden Polizisten in den Zeugenstand. Der sagte, er sei von den Artikeln überrascht gewesen. Er habe die Situation vor Ort ganz anderes wahrgenommen. Er habe zu dem Angeklagten eigentlich „einen guten Draht“ gehabt. „Der wollte nicht mit auf die Dienststelle, hat sich dann aber wieder entspannt“, sagte der Polizist über den Angeklagten. Man habe ihm das Handy abgenommen. Warum genau? Das konnte er auf Nachfrage von Verteidigerin Burkhardt nicht erklären. Der Mann hätte ja auf der Dienststelle telefonieren können, so der Polizist.

Er könne sich nicht erinnern, dass man den Mann festgenommen habe, sagte der Polizist. „Ist er freiwillig mitgekommen?“, war Burkhardt skeptisch. „Was heißt schon freiwillig“, so der Polizist. Der Mann sei nicht erfreut gewesen. An mehr konnte sich der Polizist nicht erinnern. Ohnehin habe sich vor allem sein Kollege in einiger Entfernung mit dem Mann unterhalten. Etwas Rassistisches habe aber keiner gesagt.

Das Überwachungsvideo

Ein Überwachungsvideo der Tankstelle zeigt den Vorfall. Im Gegensatz zu seinen Schilderungen in einem Zeitungsartikel hat sich der Radfahrer durch den Unfall mit dem Auto nicht überschlagen. Er lag auch nicht am Boden, sondern konnte den Sturz abfangen. Darauf hatte Staatsanwältin Siewert-Schatz wiederholt hingewiesen, um die Glaubwürdigkeit des Angeklagten in Frage zustellen. Es ist aber zu sehen, dass er Schmerzen am Bein hat. Er fasst sich immer wieder ans Schienbein.

Einige Widersprüche

Das Video widerspricht den Aussagen des Polizisten aber ebenfalls in ein paar Punkten. Autofahrer, Radfahrer und beide Polizisten standen die meiste Zeit dicht beieinander. Auch die heftige Diskussion zwischen dem Radfahrer und dem Autofahrer, die der Polizist als Grund für die räumliche Trennung von dem Radfahrer und seinem Kollegen nannte, war auf dem Video nicht zu sehen. Er hätte also wohl doch das meiste vom Gespräch seines Kollegen mit dem Angeklagten hören können.

Der Prozess geht am 30. März weiter. Dann ist unter anderem der zweite Polizist als Zeuge geladen. Da sich viele der betreffenden Situationen ohne weitere Zeugen abgespielt haben, bleibt am Ende vor allem eine Frage: Glaubt das Gericht dem Radfahrer oder den beiden Polizisten?