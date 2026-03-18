Gerichtsprozess in Calw: Unfallopfer wirft Polizei Rassismus vor

Die Polizei wird zu einem Verkehrsunfall gerufen. Das Opfer erhebt gegenüber den Beamten Vorwürfe, spricht von Rassismus und fehlender Hilfe. Es kommt zum Prozess.
An einem Abend Anfang Mai 2025 fuhr ein 30-jähriger Mann auf dem Gehweg entlang der Stuttgarter Straße mit seinem Fahrrad Richtung Innenstadt. Er wollte seinem Bruder etwas zu essen vorbeibringen. Bei der Jet-Tankstelle bog ein Auto Richtung Zapfsäulen an. Das Auto erwischte den Radfahrer. Der stürzte und verletzt sich am Bein. Die Polizei kam hinzu, nahm den Unfall auf. Die Beamten stellten die Personalien des Autofahrers und des Radfahrers fest. Dabei fiel ihnen auf, dass es sich beim Radfahrer um einen ausreisepflichtigen Mann ohne deutsche Staatsangehörigkeit handelte.