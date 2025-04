Gerichtsmediziner im „Tatort“ aus München: Warum der Abschied von Dr. Steinbrecher so überraschend kam

1 Robert Joseph Bartl hatte in „Zugzwang“ seinen letzten großen Auftritt im Münchner „Tatort“. Foto: imago/Eibner

Der Gerichtsmediziner Dr. Mathias Steinbrecher stirbt im Münchner „Tatort“ in der Episode „Zugzwang“ ganz überraschend den Heldentod. Was steckt dahinter?









Link kopiert



Eigentlich will Dr. Mathias Steinbrecher (Robert Josef Bartl) in der ARD-„Tatort“-Episode „Zugzwang“ nur inmitten der malerischen Kulisse des Wettersteingebirges einem Turnier der weltbesten Schachspieler (und einer Schachspielerin) beiwohnen. Für ihn ein absoluter Höhepunkt! Entsprechend unwillig verzieht sich zunächst sein Gesicht, als das Hotelpersonal nach einem Arzt ruft. Doch dann eilt der Pathologe auch schon herbei – und landet am Schauplatz eines Mordes. Nachdem er seine Kollegen und Münchner Kommissare Batic (Miroslav Nemec), Leitmayr (Udo Wachtveitl) und Kalli (Ferdinand Hofer) dazu gerufen hat, wollen die ihn zurück nach München zur Obduktion der Leiche schicken, doch der Gerichtsmediziner will bleiben. Er mischt bei den Ermittlungen kräftig mit, findet eine Spur, kann einen Schachspieler in letzter Sekunde vor einem Anschlag mit Nervengift bewahren – doch dann bekommt er die tödliche Substanz selbst ab und stirbt Sekunden später.