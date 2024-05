1 Die Fahrt mit dem Schulbus soll kostenlos sein, das fordert Familie in Baden-Württemberg. (Symbolbild) Foto: Stefanie Schlecht/Stefanie Schlecht

Müssen Eltern in Baden-Württemberg einen Teil der Kosten für den Schulbus bezahlen? Nein, finden Eltern, und ziehen vor den Menschenrechtsgerichtshof. Und dieser reagiert.









Eine Familie aus dem Kreis Tübingen wollte mit einer Klage den kostenlosen Schulbus für ihre Kinder erzwingen: Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hat die Klage nun für unzulässig erklärt. Die Entscheidung sei am 11. April getroffen worden, teilte ein EGMR-Sprecher am Dienstag in Straßburg mit. Eine Begründung für die Entscheidung nannte der Sprecher nicht.