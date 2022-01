Gerichte in Hechingen

1 Ein Justizwachtmeister nimmt einem Angeklagten die Handschellen ab. 340 sicherheitsrelevante Vorkommnisse gab es 2021 an Gerichten in Baden-Württemberg. Foto: Puchner

Hier Pöbeleien, da eine gefährliche Waffe im Gepäck, Alkohol im Spiel: Genügend Gründe für das Land, den Justizwachtmeisterdienst an den Gerichten zu stärken. So sehen Amts- und Landgericht in Hechingen die Lage.















Hechingen - Einfach ins Gericht spazieren, egal ob als Angeklagter oder Zeuge, das ist nicht möglich. 340 sicherheitsrelevante Vorkommnisse gab es 2021 an Gerichten in Baden-Württemberg – ein Plus von zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr.