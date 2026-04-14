Gericht in Hechingen: „Schwunghafter Handel mit Kokain“

Ein 25-Jähriger aus einer Gemeinde vom Kleinen Heuberg sitzt in Untersuchungshaft und muss sich in den nächsten Wochen vor dem Landgericht Hechingen verantworten.
Es ist ungewohnt früh für einen Prozesstag am Landgericht in Hechingen. Trotzdem haben sich im Zuschauerraum des Saals 168 schon einige Besucher eingefunden. Es ist die Familie des Angeklagten, der kurz darauf in Fußfesseln auf die Anklagebank geführt wird. Der 25-Jährige ist adrett gekleidet mit Anzughose und weißem, frisch gebügeltem Hemd.