Ein Gebiss liegt auf einer Erhöhung. Bei einer Einsetzung von Implantaten und weiteren Behandlungen erhält ein Zahnarzt bis heute sein Geld nicht. Nun wurde der Fall vor dem Amtsgericht verhandelt. Auf einem Schaden von 13 500 Euro blieb ein Zahnarzt sitzen. Die Rechnung wurde nie beglichen, die Frau war nicht erreichbar. Die Horber Richterin ist entsetzt über das, was dann kam.







In der Zauberei geben Magier gerne vor, etwas zu besitzend, das in Wirklichkeit gar nicht da ist. Im echten Leben ist davon lieber abzuraten. Das spürt eine 51-jährige Sulzerin vor dem Amtsgericht in Horb am eigenen Leib. Sie ist wegen Betrugs angeklagt und muss sich von der Richterin einiges anhören.