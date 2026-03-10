Gericht auf dem Heuberg: „Ich bin bedroht von Putin“

Ein 33-jähriger Mann aus einer Heuberg-Gemeinde steht vor Gericht. Zum Tatzeitpunkt war bereits bekannt, dass er an Schizophrenie erkrankt ist.
Es ist kurz vor 9 Uhr in der Früh, als Frau Fischer (Name geändert) plötzlich einen Schlag hört. Sie geht nach unten, um nachzuschauen, was los ist. Vor der Terrassentüre steht ihr Nachbar und schlägt mit einem länglichen Gegenstand auf das Glas ein. Frau Fischer ist wie gelähmt, versteht nicht, was sich da gerade vor ihren Augen abspielt. Dieser Vorfall soll sich am 18. November 2024 in einer Heuberg-Gemeinde abgespielt haben. Jetzt stand der 33-jährige Mann vor Gericht. Ihm werden Sachbeschädigung, Beleidigung, räuberischer Diebstahl und Körperverletzung vorgeworfen.