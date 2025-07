Geriatrische Reha in Horb: „Es entlastet unser soziales System um ein Vielfaches“

1 Das ehemalige Horber Krankenhaus beherbergt unter anderem noch die Geriatrische Reha. (Archivfoto) Foto: Jürgen Lück Zur Entscheidung über den Fortbestand der geriatrischen Reha in Horb hat unser Leser Friedrich Gerhard aus Waldachtal folgende Meinung.







Am 21. Juli muss der Kreistag über den Fortbestand der geriatrischen Rehabilitation in Horb entscheiden. Eindrücklich wurde am Beispiel einzelner behandelter Bürger der Erfolg öffentlich gemacht. Die Entscheidung im Kreistag wird auch davon abhängen, inwieweit sich die jüngeren Kreisräte schon auf die auf sie zukommende Situation einer Rehabilitation einfühlen können. Andererseits kann der Haushalt nicht ignoriert werden. Was ist das höhere Gut? Die Verantwortung für unsere älteren Mitbürger oder die Ausgaben? Wo kann man am Haushalt eventuell einsparen? Zum Beispiel beim häufigen, programmatischen, klimafeindlichen Mulchen der Straßenränder. Oder wenige saisonangepasste Aktionen? Es gibt sicher auch noch andere Möglichkeiten, Geld zu sparen, wenn man pragmatisch und nicht schematisch denkt.