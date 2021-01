Gerhard-Rehm-Haus Balinger Heimbewohner freuen sich über Impfung

Balingen-Engstlatt - "Das war relativ spontan, am Freitag kam der Anruf, dass wir jetzt dran sind", sagt Tina Mairufer von der Verwaltung des Gerhard-Rehm-Hauses: "Wir waren echt erstaunt, dass wir jetzt so schnell an der Reihe sind. Gerade drei Wochen sind vergangen, seit wir die Zahl derjenigen durchgegeben haben, die sich impfen lassen wollen."