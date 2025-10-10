Gerhard Müller besucht Furtwangen: Mit Fahrrad und Gitarre von Belgrad nach Bukarest

Viel hat Gerhard Müller auf seiner Radtour entlang der Donau erlebt – von Freiheit bis Todesangst. Nun kehrt er ganz nah an die Quelle der Breg – und damit der Donau – zurück.
Ein Fahrrad, ein Zelt und natürlich seine Gitarre – es ist nicht viel, was Gerhard Müller auf seiner Reise an der Donau entlang. Von Belgrad ging es für ihn von Serbien über Bulgarien durch Rumänien mit einem Abstecher nach Moldawien bis an die Grenze zur Ukraine ins weitläufige Donaudelta am Schwarzen Meer. Mehr als 1500 Kilometer Strecke hat er dabei zurückgelegt.