2 Spektakuläre Jagden waren auch diesmal wieder zu beobachten. Foto: Kraushaar

Wieder einmal ist die ADAC Gerhard-Mitter-Gedächtnisrallye durch das Calwer Stadtgebiet gebrettert. Erstmals waren beim MSC Calw neue Macher am Werk. Eine Bilanz des beliebten Spektakels.















Calw/Deckenpfronn - Restlos geschafft, aber dennoch sichtlich zufrieden zeigten sich die neuen Macher am Ende der Siegerehrung der 39. ADAC Gerhard-Mitter-Gedächtnisrallye in der Festhalle in Deckenpfronn. Der Vorsitzende des MSC Calw, Axel Schönthaler, und sein neuer Rennleiter Benjamin Schmidt waren als Nachfolger von Bernd Bohnenberger (beide Posten in Personalunion) in große Fußstapfen getreten.

Bohnenberger war von Anfang an dabei und hatte nicht nur mehr als 30 Jahre lang die Geschichte des MSC entscheidend mitbestimmt, sondern es als Rennleiter auch geschafft, die Gerhard-Mitter-Gedächtnisrallye als eine in dieser Art einzigartige Motorsportveranstaltung im nördlichen Schwarzwald zu etablieren.

Stark verjüngte Truppe

"Unser Ziel ist es, trotz allen Hindernissen alles dafür zu tun, dass wir weiter Rallyes fahren können, sonst können wir unseren Sport begraben", rief Schmidt der gut besuchten Siegerehrung in der Deckenpfronner Festhalle zu. Das Engagement der stark verjüngten Truppe richtet schon den Blick auf die 40. Auflage 2023. "Wir wollen versuchen, neue Ideen einzubringen, wollen neue Wertungsprüfungen suchen und auch ein paar spezielle Gäste/Fahrer einladen", kündigte Schmidt für das anstehende runde Ereignis an.

"Wir sind natürlich froh, dass trotz allen Hindernissen bei unserem Debüt am Ende alles geklappt hat, wir den Besuchern eine interessante Rallye anbieten konnten und die ihre Fahrzeuge alle unfallfrei ins Ziel gebracht haben", fasste Schönthaler seine Eindrücke zusammen.

Statt geplanten 77 Teilnehmer nur knapp mehr als 60

So befanden sich unter den elf Ausfällen lediglich zwei kleinere Blechschäden. Mehr zu schaffen gemacht haben dem Veranstalter die Absagen im Vorfeld wegen Coronafällen. So gingen statt der ursprünglich geplanten 77 Teilnehmer nur knapp mehr als 60 an den Start.

Über seinen ersten Sieg bei einer MSC-Rallye durfte sich der letztjährige Dritte Michael Bäder mit Beifahrer Achim Hausch (Mössingen/ Ofterdingen) freuen. Das Duo mit Tübinger Kennzeichen kam in 19:59,50 Minuten ins Ziel und glänzte im Vergleich mit der Konkurrenz durch einen ausgesprochen "runden" Fahrstil. "Ich habe viele Jahre Rundstreckenrennen gefahren und bin erst spät in den Rallyesport umgestiegen", erklärte Bäder, der erstmals mit der Startnummer Eins auf Platz eins gefahren ist, diesen Umstand.

Heißes Duell

Bester Fahrer vom MSV Calw war Florian Schwenker mit Tobias Fritz als Beifahrer, der sich im dem Rundkurs Spindlershof ein heißes Duell mit dem Team Aurelien Roux/Ines Schönthaler geliefert hatte und im zweiten Durchgang zu den Franzosen aufgefahren war.

Für alle Anhänger des Rennsports war die 39. Rallye mit Rundkurs Altburg natürlich wieder ein Pflichttermin. Der MSC Calw hat es als einziger Verein in der Region geschafft, trotz aller Widerstände ein Hotspot im Rallyesport zu bleiben. "Wir kommen, so lange es die Rallye gibt", versprach Petra Hägele, die seit Jahren beim vierfachen Sieger Fritz Köhler als Co-Pilotin agiert.

Herzen der Rallyefans schlugen höher

Die guten Bedingungen am Morgen hatten zahlreiche Zuschauer nach Deckenpfronn gelockt, wo die örtliche Festhalle als Rallyezentrum gedient hatte. Hier liefen nicht nur die Fäden aus den sieben Wertungsprüfungen zusammen, hier gab es auch Gelegenheit, die Fahrzeuge zu bestaunen. Ob optisch oder Sound, beim Anblick der unterschiedlichen Fabrikate von BMW über Skoda bis Mitsubishi oder VW Golf schlugen die Herzen der Rallyefans automatisch höher.

Wer sich dann noch den "Retros" zuwendete, der fühlte sich automatisch in die Glanzzeiten des Rallyesports zurückversetzt. Deckenpfronn hatte absolute Raritäten wie einen aufgemotzten Lada 2105 VFTS oder einen Daimlerchrsyler Crossfire zu bieten. "Ein unglaublicher Fahrspaß, das war ein Rundstreckenrennwagen mit weit über 400 PS, den wir nach seiner Ausmusterung als Rallye-Fahrzeug aufgebaut haben", erklärte Thomas Schober vom Racing Team Mögglingen zu dem knapp 1300 Kilogramm schweren Boliden der aktuell von 300 PS angetrieben wird. Das Duo Schober/Daniela Kurz steuerte den "Crossfire" sehr zur Freude der Zuschauer recht geschickt, wenn auch mit Rückstand durch die Wertungsprüfungen.

Kritik für den Veranstalter

Bei denen hatten sich in Stammheim, Holzbronn und Spindlershof wieder regelrechte Hotspots gebildet. "Bis es so weit ist, ist alles nicht selbstverständlich", blickte MSC-Schatzmeisterin Susanne Schönthaler auf die Vorbereitungen. "Es wird immer schwerer, in der Urlaubszeit ehrenamtliche Helfer zu finden", blickte sie auf einen mehr als 250 Personen zählenden Kreis. In Altburg war die bewährte Verpflegung durch den Tischtennisverein ausgefallen, zwei Tage vor Rennbeginn stand der Rundkurs verpflegungstechnisch am Nullpunkt. Dann sprangen die Jungs vom "Kondener Speßhardt" in die Bresche. "Das war alles ganz, ganz kurzfristig", richtete Timo Lörcher seinen Dank an seine 15-köpfige Bauwagengruppe. Die zahlreichen Besucher in Altburg dankten es der jungen Truppe, die mit den Einnahmen dringende Ausbesserungen an ihrer "Hütte" finanzieren wollen.

Kritik gab es dagegen für den Veranstalter. "Es gab diesmal keine Zuschauer-Infos, keine An- und Durchsagen zum Stand des Rennens und im Internet waren nicht mal die Startzeiten zu finden", beklagten sich nicht wenige Rallye-Fans.