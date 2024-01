Gerhard Geiger stirbt mit 86: Die DJK Ebingen trauert um ihren „Gege“

1 Gerhard Geiger war sein Leben lang sportlich. Nun ist er mit 86 Jahren gestorben. Foto: Karina Eyrich

Gerhard Geiger, Urgestein des Vereins, ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Er hat den Verein mitbegründet und zahlreiche Führungspositionen innegehabt. Vor allem aber war ihm die DJK stets eine Herzensangelegenheit.









Unternehmungslustig, unbekümmert, gut gelaunt, vital und scheinbar unbegrenzt belastbar – so einen wie Gerhard Geiger wünscht sich jeder Verein. 64 Jahre lang war er in der DJK Ebingen aktiv, zu deren Gründungsmitgliedern er zählte; er hat in dieser Zeit so ziemlich jeden Posten vom Abteilungsleiter über den Kassenwart bis zum Vorsitzenden versehen – noch in seinem 86. Lebensjahr firmierte er als Leiter der Herrengymnastik, eine Amtswürde, die, so lange er sie innehatte, gewissermaßen unter der Rubrik „Erlischt erst mit dem Tode“ geführt wurde. Der Fall ist nun eingetreten – wiewohl gewiss so mancher ihn sich nur schwer hatte vorstellen können.