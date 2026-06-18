Gerettet via Weil am Rhein: Lücke im Zaun rettete Joelsons Leben

Zwei Weilerinnen helfen bei der Flucht vor dem Nazi-Regime. Walter Joelson ist Jude und flieht 1943 in die Schweiz. Familienmitglieder reisen in die Vergangenheit.
Eine kleine Lücke im 17 Kilometer langen Grenzzaun war das große Tor zur Freiheit für den Berliner Walter Joelson. Der Jude musste vor dem gnadenlosen Nazi-Regime flüchten, um nicht deportiert zu werden. An einem Sonntag, dem 12. September 1943, schaffte er es auch dank mutiger Fluchthelferinnen aus Weil am Rhein in die Schweiz. Seine Mutter und seine Schwester wurden am 1. März 1943, sein Vater am 19. April 1943 nach Auschwitz deportiert. Keiner von ihnen überlebte.