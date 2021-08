1 Ein ausgeglichenes Duell lieferten sich der FC Holzhausen und der TSV Essingen. Foto: Frisch

Einen verdienten Zähler erspielte sich der Verbandsligist FC Holzhausen zu Hause gegen Titelaspirant TSV Essingen. War das Team von der Ostalb im ersten Abschnitt tonangebend, so ging die zweite Halbzeit weitgehend an die Truppe von Pascal Reinhardt und Emanuele Ingrao.

Dabei begann alles denkbar schlecht für die Platzherren. Schon nach gut einer Minute war man sich am Fünfmeter uneinig, wer die Kugel wegschlagen sollte, Cristian Giles Sanchez sagte danke und erzielte aus kurzer Distanz die frühe Führung für die Essinger.

Auch in der Folgezeit machten die Gäste meist über ihre starke linke Seite Druck. So flog nach einer erneuten Hereingabe über links ein herrlicher Flugkopfball von Niklas Weissenberger nur knapp am linken Pfosten von Henning Schwenk vorbei. Mit der Zeit stabilisierte sich der FC Holzhausen und als der nicht immer sichere Gästekeeper Jonas Gebauer einen Schuss von Janik Michel nach Vorne abwehrte, war Kevin Müller zur Stelle und schoss das Spielgerät mittig hoch zum Ausgleich in Netz.

Gefährlicher aber und mit mehr Ballbesitz blieb die Elf von Trainer Stephan Baierl. So war zunächst ein Freistoß von Yusuf Coban gefährlich, kurz danach kombinierten sich die Essinger sehr gut durch und ein zweiter Ball sprang Sven Ramic aus kurzer Distanz an die Hand. Den Strafstoß schoss Felix Nierichlo, Henning Schwenk war noch dran, aber die Kugel ging ins linke Eck zur erneuten Gästeführung.

Mehrzahl an Chancen

Nach der Pause drückten die Hausherren aufs Tempo, scheiterten zunächst aber meist am überragenden Abwehrhünen Yamoussa Camara. Vor allem Kevin Müller war nun überall zu finden, doch fehlten ihm zunächst die Anspielstationen in der Spitze. So war ein Freistoß aufs kurze Eck von Nils Schuon noch die gefährlichste Torannäherung. Ein Standard musste dann auch für den Ausgleich herhalten. Eine der gefährlichen Schuon-Ecken, wuchtete Pascal Schoch per Kopf zum 2:2 ins Netz. Als auf der Gegenseite Ex-Profi Patrick Auracher einen Flugball gefühlvoll in der Strafraum schlug, flog der Kopfball von Weissenberger nur um Zentimeter am Pfosten vorbei ins Toraus.

Eine Mehrzahl an Chancen hatte aber nun der FC Holzhausen – das 3:2 lag in der Luft. Der eingewechselte Furkan Sari fabrizierte aus guter Position aber nur ein Schüsschen und Michel stand kurz danach vermeintlich im Abseits. Als Michel in der Nachspielzeit einen Kopfball knapp über das Tor setzte, waren am Ende beide Teams mit der Punkteteilung zufrieden.

Tore: 0:1 (2.) Cristian Sanchez-Giles 1:1 (23.) Kevin Müller, 1:2 (36.) Felix Nierichlo, 2:2 (57.) Pascal Schoch.

TrainerstimmenPascal Reinhardt (FC Holzhausen): Wir hatten die ersten zehn Minuten überhaupt kein Zugriff auf die Begegnung und laden die Essinger zu einem dummen Gegentor ein. Im ersten Abschnitt haben die Essinger schon ihre Klasse angedeutet. Emanuele Ingrao: Unsere Jungs haben dann aber in der zweiten Halbzeit eine tolle Leistung abgerufen. Vor allem muss ich mal unsere Innenverteidigung loben, welche ja gerne kritisiert wird, aber im zweiten Abschnitt fast nichts zugelassen hat.

Stephan Baierl (TSV Essingen): Heute haben wir nicht mehr verdient. Uns hat einfach infolge dreier englischen Wochen in Folge die Frische gefehlt. Wenn meine Elf nicht mehr macht als der Gegner, ist sie logischerweise auch nicht besser als dieser.

Mannschaften

FC Holzhausen: Henning Schwenk, Sven Ramic, Luca Pantel, Marius Oberle, Kevin Müller (85. Laurin Huss), Janik Michel, Pascal Schoch, Marcel Sieber, Andrej Schlecht, Nils Schuon.

TSV Essingen: Jonas Gebauer, Yamoussa Camara, Niklas Weissenberger, Patrick Funk, Cristian Giles Sanchez (73. Niklas Groiß), Simon Knecht (46. Tim Ruth), Yusuf Coban, Lukas Rösch, Felix Nierichlo, (60. Julian Biebl), Dean Melo (46. Besnik Koci), Patrick Auracher.

Schiedsrichter: Nico JohnAssistenten: Jochen Frey, Marco Michele Spatatro

Zuschauer: 200