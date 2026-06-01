Geraune über Kanzlertausch: Wüst sichert Merz volle Unterstützung zu

1 Als sei nichts gewesen... Foto: Oliver Berg/dpa Kanzlertausch? War da was? Wüst und Merz treten beim CDU-Treffen im Sauerland so auf, als hätte es die Spekulationen der vergangenen Woche nicht gegeben.







Link kopiert



Meschede - Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst hat alle Spekulationen über einen möglichen Kanzlertausch bei einer CDU-Tagung im Sauerland in Anwesenheit von Kanzler Friedrich Merz erneut zurückgewiesen. "Ich habe es am Mittwoch öffentlich gesagt, ich habe es am Freitag öffentlich gesagt und ich wiederhole es nochmal: Solche Personalspekulationen sind nicht nur Quatsch, ich will auch ausdrücklich davor warnen", sagte er nach Angaben aus Teilnehmerkreisen in seiner Eröffnungsrede bei dem Treffen von nordrhein-westfälischen CDU-Landes-, Bundes- und Europapolitikern in Meschede im Sauerland.