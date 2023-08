Das Feuerwehr-Gerätehaus in Oberndorf war das Ziel eines Einbrechers. Er verschaffte sich Zugang zu dem Gebäude und öffnete Geräterollos an den Feuerwehrfahrzeugen. Einiges an dem Fall ist noch unklar.

Ein unbekannter Täter ist in das Feuerwehrgerätehaus in der Austraße in Oberndorf eingebrochen. Die Tat hat sich nach Angaben der Polizei in den Abendstunden des Sonntags zwischen 17.30 Uhr und 22 Uhr zugetragen. Der Unbekannte hat während des Einbruchs mehrere Rolltore und Geräterollos an den Feuerwehrfahrzeugen geöffnet.

Ob er daraus etwas entwendet hat, steht noch nicht fest. Die Polizei Oberndorf hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise von Zeugen unter der Telefonnummer 0 74 23/81 01-0.