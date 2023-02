Gerätehaus in Aistaig

1 Das Feuerwehrhaus in Aistaig weist einige Mängel auf. Deswegen soll ein neues her. Foto: Reimer

Oberndorf-Aistaig - Der Platz reicht weder vorne noch hinten. Die Einsatzkräfte können sich erst umziehen, wenn das Löschfahrzeug herausgefahren wurde. Während sie ihre Ausrüstung anlegen, wehen ihnen die Abgase ins Gesicht. Mit Blaulicht und Sirene geht es dann auf die Straße. Doch dann versperrt ihnen das nächste Hindernis den Weg: die Schranken am Bahnübergang sind zu. Dann heißt es warten oder den Umweg über Oberndorf nehmen.

Bis zur Wand fehlen nur wenige Zentimeter

Stadtbrandmeister Manuel Suhr erklärte am Mittwoch im Ausschuss für Technik und Umwelt, warum in Aistaig ein neues Gerätehaus für die Freiwillige Feuerwehr her muss. Zwei Fahrzeuge, ein Mannschaftstransportwagen und ein Löschfahrzeug, sind dort untergebracht.

Wenn das große Löschfahrzeug geparkt ist, fehlen an der Front nur wenige Zentimeter zum Tor. Das Heck küsst auch schon fast die Wand – kein Vorbeikommen für die Einsatzkräfte. Doch links vom Fahrzeug befinden sich die Spinde, ebenfalls nur wenige Zentimeter vom Fahrzeug entfernt. Um an die Spinde zu kommen, muss also erst das Tor geöffnet und das Fahrzeug herausgefahren werden. Auch für eine Absauganlage fehlt der Platz. Die engen Bereiche im Feuerwehrhaus stellen zudem Gefahrstellen dar.

Durch den ganzen Ort fahren

Auch die Anfahrt zum Feuerwehrhaus ist für die Einsatzkräfte nicht gerade einfach: Nach der Alarmierung machen sich die Kameraden mit ihren Privatautos auf dem Weg zum Feuerwehrhaus. Dort kommen sie womöglich dem ersten Einsatzfahrzeug, das bereits am ausrücken ist, in die Quere. Es besteht höchste Unfallgefahr.

Schließlich kommt noch die Lage im Ort erschwerend hinzu. Die Feuerwehr ist im Aistaiger Rathaus untergebracht. Sind die Schranken am Bahnübergang zu, müssen die Einsatzkräfte entweder ausharren oder auf der L 424 in Richtung Oberndorf fahren, um über die Neckarstraße und Wiesentalstraße auf die andere Seite des Ortsteils zukommen. Im Schlimmsten Fall bedeutet das einen Umweg von vier Kilometern.

"Zustände nicht tragbar"

Weitere Mängel wie schmale Durchgänge oder Treppen im Gebäude kommen noch hinzu. "Zustände, die eigentlich nicht tragbar sind", meinte der Stadtbrandmeister zur Situation in Aistaig. Durch bauliche Maßnahmen könnten die genannten Mängel nicht beseitigt werden, so Suhr. In den kommenden Jahren müsse daher ein Neubau her.

Die Auflösung der Abteilung sei jedenfalls keine Option, unterstrich Suhr. Bei der Auflösung der Altoberndorfer Abteilung im Jahr 2005 habe man rund 30 Kameraden verloren, die nicht der Kernstadt-Abteilung beigetreten sind.

Anfahrt würde zu lange dauern

Zudem würde man den Norden Aistaigs nicht mehr innerhalb der vorgegebenen Zeit von zehn Minuten erreichen können. Einsatzkräfte aus dem Oberndorfer Feuerwehrhaus würden in dieser Zeit nur bis zur Aistaiger Tankstelle kommen. Für rund zwei Drittel des Ortsteils käme man bei Einsätzen zu spät.

Die Verwaltung sieht das auch so und will weiter in die Aistaiger Abteilung investieren. Ein Ersatz für das 28 Jahre alte Löschfahrzeug soll angeschafft werden – Mittel dafür sind bereits im diesjährigen Haushalt eingeplant. Nun wollen sich Stadt und Feuerwehr auch auf die Suche nach einem neuen Standort begeben.

Kameraden reden mit

"Es ist erstaunlich, dass bisher noch nichts passiert ist", meinte Günter Niethammer (FWV) zu den Bedingungen im und um das Feuerwehrhaus. Wolfgang Hauser (CDU) fragte, welcher Standort das Problem mit der Schranke denn lösen könnte. "Die Bahnlinie hat schließlich man überall, egal welchen Standort ich wähle." Ziel sei es, so die Antwort von Bürgermeister Hermann Acker, dass die Feuerwehr bei geschlossener Schranke nicht den ganzen Ort umfahren muss.

Hauser wollte auch sicherstellen, dass die Aistaiger Kameraden bei der Standortsuche ein Wörtchen mitzureden haben. Suhr versicherte, dass die Abteilung involviert sein wird. "Wir werden das gemeinsam machen." Ruth Hunds (SPD) war der Ansicht, dass man jetzt zügig die Grundstückssuche angehen soll. "Wir wollen nicht darauf warten, dass was bei diesen beengten Verhältnissen passiert."

Die Fraktionen standen hinter diesem Vorhaben und stimmten einhellig dafür, einen neuen Standort zu suchen.