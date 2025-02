Gerade Linien am Himmel

Ein Flugzeug pendelt im Luftraum von Freudenstadt und Aichhalden bis Rosenfeld und Horb. Was steckt hinter den Flügen mit den geraden Fluglinien? Wir haben nachgehakt.









Bereits an sieben Tagen waren dieses Jahr Flieger über dem Schwarzwald und dem Neckartal unterwegs und flogen dabei in einem Linienmuster. Dabei handelte es sich um zweimotorige Leichtflugzeuge, die immer am Ende ihrer Bahn eine Wendeschleife flogen.