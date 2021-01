Geplatzte Schul- und Kitaöffnung Unterschiedliche Reaktionen im Kreis Freudenstadt

Schwarze geht davon aus, dass die Pandemie die Schulen und Kitas noch lange beschäftigen werde. Momentan seien derzeit etwa ein Zehntel der knapp 400 Schüler der Hartranft-Grundschule in der Notbetreuung, die von Lehrkräften und von städtischen Mitarbeitern gewährleistet werde. Mit allen anderen Schülern versuche man über andere Wege in Kontakt zu bleiben. Dabei schöpfe die Schule vor allem die Möglichkeiten für digitalen Unterricht aus. Trotz aller Bemühungen geht Schwarze aber davon aus, dass viele Kinder langfristige Schäden davontrügen: "Es wird sicherlich Kinder geben, die große Lernlücken haben. Gerade die Kinder, die massiv Unterstützung brauchen, leiden stark unter der Pandemie." So seien Schüler aus Vorbereitungsklassen derzeit stark benachteiligt. Vorbereitungsklassen gibt es für Schüler, die die deutsche Sprache erst erlernen müssen, ehe sie am Regelunterricht teilnehmen können. Der Sprachunterricht für Zuwandererkinder über das Internet sei teilweise "sehr schwierig".

Besorgt um die Zukunft der Kinder zeigt sich auch Bürgermeisterin Stephanie Hentschel: "Ich habe da wirklich Bedenken", sagt sie mit Hinblick auf die weiterhin andauernden Kita- und Grundschulschließungen. Auch mit der vertagten Öffnung tue man den Kindern hinsichtlich ihrer Entwicklung nichts Gutes. Ein Beispiel: "Wie kann man einem Kind, das gerade eingeschult worden ist, über den Computer das Lesen und Schreiben beibringen?" Aufgrund der coronabedingten Lernrückstände vertritt Hentschel die Auffassung, dass die Kitas und Grundschulen "so früh wie möglich" geöffnet werden müssten. Nicht nur die Kindertagesstätten in städtischer Trägerschaft seien für eine baldige Öffnung vorbereitet. "Unsere Kitas in Freudenstadt sind gut aufgestellt. Die Hygienekonzepte werden überall weiterhin eingehalten." Sie glaubt, dass die Einrichtungen mit den vorhandenen Hygienekonzepten auch für das mutierte Virus gewappnet seien. Die Stadt habe den Eindruck, dass sich die Lage an Schulen und Kindergärten selbst bei deutlich höheren Inzidenzwerten im Kreis "gut händeln" lasse.

Notbetreuung gut genutzt

Ob die Vertagung der Kita-Öffnungen die richtige Entscheidung war, das werde sich in den kommenden Wochen zeigen, sagt Nadja Lubkowski. Sie ist Geschäftsführerin für Kindertagesstätten in der evangelischen Kirchengemeinde Freudenstadt. Für eine Wiederöffnung seien die Kitas in Trägerschaft der evangelischen Kirchengemeinde "nach heutigem Wissensstand und den aktuellen Vorgaben gut gerüstet". Ihrer Einschätzung nach sollten die Kitas dann schrittweise geöffnet werden, wenn es nach Beurteilung von Experten und Virologen vertretbar sei.

Die Notbetreuung in den evangelischen Kindergärten in Freudenstadt würden "sehr unterschiedlich" in Anspruch genommen. "In manchen Kitas wird nur eine Hand voll Kinder betreut, in anderen sind es bis zu 40 Prozent der Kinder", so Lubkowski. Die Notbetreuung durch die Kindergartenleitungen unter Einhaltung der erhöhten Hygiene- und Schutzmaßnahmen funktioniere insgesamt gut.

Start so bald wie möglich

"Auch wenn wir die Bedürfnisse der Kinder und Eltern sehen, halten wir die Vertagung der Öffnung für sinnvoll. Der Schutz der Gesundheit aller Beteiligten hat höchste Priorität", teilt die katholische Kirchengemeinde Freudenstadt mit. Sie trägt zwei Einrichtungen in der Stadt: den Taborkindergarten und den Kindergarten St. Angela Merici. In beiden Kindergärten zusammen befänden sich derzeit 17 Kinder in der Notbetreuung, die in letzter Zeit auch gut funktioniert habe. Nichtsdestotrotz seien die Erzieherinnen stets einer gewissen Gefährdung ausgesetzt. Kinder bräuchten schließlich Nähe. Für Erzieherinnen sei es daher "fast unmöglich, Abstand zu den Kindern zu halten". Hinzu komme, dass in den Kindergärten Erzieherinnen arbeiteten, die durch Vorerkrankungen oder altersbedingt zur Risikogruppe zählten. "Die meisten von ihnen arbeiteten dennoch", so die katholische Kirchengemeinde. Nicht zuletzt aus diesem Grund benötige es wirksame Schutzmaßnahmen, um eine vollständige Öffnung der Kindergärten gewährleisten zu können. So vertreten die beiden Leiterinnen Ute Moisel vom St. Angela Merici und Patricia Braun vom Taborkindergarten die Auffassung, dass Impfungen und FFP2-Masken "dringend angeboten" seien. Auch wünschen sie sich regelmäßige Schnelltests sowie einen klaren und einheitlichen Stufenplan, der die Kriterien etwa für die Notbetreuung oder für den Umgang bei gewissen Inzidenzwerten klarer regele.