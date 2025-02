Geplatzte Klassenfahrt in Schwenningen Ärger richtet sich gegen Schulamt

Es war der Aufreger schlechthin: die abgesagte Klassenfahrt einer zehnten Klasse am Deutenberg-Schulverbund in Schwenningen. In puncto Ärger gibt es für den Elternbeirat noch Luft nach oben, wenn es um das „Nichtreagieren“ des Staatlichen Schulamtes geht.