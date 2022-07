Muss für das Forum VS ein neues Konzept her?

1 In naher Zukunft sollen wieder Gespräche zwischen dem Investor, der HBB Hanseatischen Betreuungs- und Beteiligungsgesellschaft, und der Stadt VS zum geplanten Forum VS an der Stelle des ehemaligen ’s Rössle in Schwenningen stattfinden. Foto: Kratt

Lange war es ruhig um das geplante Einkaufscenter Forum VS, das der Investor, die HBB Hanseatische Betreuungs- und Beteiligungsgesellschaft, eigentlich schon längst realisiert haben wollte. Jetzt sollen die Gespräche mit der Stadt wieder aufgenommen werden. Kommt also endlich Bewegung ins Projekt?















VS-Schwenningen - Schon im Jahr 2016 hat die HBB aus Hamburg das Areal rund um das ehemalige ’s Rössle erworben, um es abzureißen und das Form VS als modernes Einkaufscenter neuzubauen. Doch die Vertragsverhandlungen zwischen Investor und Stadtverwaltung hatten sich immer wieder in die Länge gezogen. Ging es zunächst auch noch um die Zukunft der Stadtbibliothek, die ursprünglich in den Neubau integriert werden sollte, war man sich zwischenzeitlich auch über eine Grundstücksfläche neben dem ’s Rössle noch uneinig.