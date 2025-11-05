Geplantes Absetzgelände: Eckpunktepapier regelt Straßensperrungen rund um den Waldhof

In einem Eckpunktepapier haben Bund, Land und der Zollernalbkreis festgehalten, wie die Zusammenarbeit vor allem hinsichtlich der Straßensperrungen ablaufen wird.
Der Geislinger Gemeinderat wird sich in seiner nächsten Sitzung am Mittwoch, 12. November, einmal mehr mit dem KSK-Fallschirmübungsgelände, das auf der Staatsdomäne Waldhof auf der Gemarkung Geislingen geplant ist, beschäftigen. Den Räten wird ein Eckpunktepapier vorgelegt, in dem das Bundesministerium für Verteidigung, das Staatsministerium Baden-Württemberg und der Zollernalbkreis Vereinbarungen zur Realisierung festgehalten haben.