Geplanter Wohnmobilstellplatz in VS

1 Auf der Brigachinsel soll ein Wohnmobilstellplatz entstehen. Foto: Marc Eich

In seiner Sitzung am Dienstag, 9. März, beschäftigt sich der Technische Ausschuss unter anderem mit dem Bebauungsplanentwurf "Wohnmobilstellplatz Brigachinsel", der nach einigen Schwierigkeiten nun steht.

VS-Villingen. Ferienhäuser, Zeltplätze für Radtouristen und Stellflächen für Wohnmobile: Auf der idyllisch gelegenen Brigachinsel bei der ehemaligen Herrenmühle in Villingen will die Stadt eine neue touristische Attraktion schaffen. Vor knapp einem Jahr beschloss der Gemeinderat, einen Bebauungsplan für einen Wohnmobilstellplatz auf der Insel zwischen einem Gewerbekanal und der Brigach aufzustellen. Jetzt liegt der ausgearbeitete Entwurf für den "Wohnmobilstellplatz Brigachinsel" vor, der im Technischen Ausschuss zur Diskussion steht.

Seit Jahren hatte die Stadt nach einem geeigneten Gelände gesucht, um vermehrt auch Wohnmobilisten nach Villingen zu locken. Gegen den ersten Plan, einen solchen Platz bei der St.-Konrads-Kirche einzurichten, setzten sich die Anwohner zur Wehr. Stattdessen rückte der Standort auf der Brigach­insel ins Blickfeld. Zunächst scheiterten die Pläne an der Erbengemeinschaft, über deren Grundstück die Zufahrt erfolgen sollte. Diese Schwierigkeiten sind jedoch seit geraumer Zeit aus dem Weg ­geräumt, sodass dem Stellplatz auf dem rund 1,2 Hektar großen Grundstück an der Mühlenstraße nichts mehr entgegen steht. Ein Gelände, das aus Sicht der Stadtverwaltung mit der fußläufigen ­Nähe zur Innenstadt und der guten Lage an der Brigach wie gemacht ist für das touristische Angebot.

Das zur Umsetzung der Planung benötigte Grundstück, auf dem noch eine Lagerhalle steht, ist Teil der Insolvenzmasse der Firma Hess und befindet sich derzeit nicht im Eigentum der Stadt. Während des laufenden Insolvenzverfahrens greife das Vorkaufsrecht nicht, erläutert die Stadt in der Vorlage für den Ausschuss. Im Interesse einer zügigen Umsetzung der Planung habe die Wirtschaft und Tourismus Villingen-Schwenningen GmbH Verhandlungen mit dem Insolvenzverwalter aufgenommen, um die Fläche erwerben zu können.

Um den Standort ganzjährig für den Tourismus zur Verfügung zu stellen, ist an den Bau von Ferienhäusern gedacht. Auch erforderliche Anlagen sowie ergänzende Nutzungen wie ein gastronomisches Angebot oder eine Einkaufsmöglichkeit sind auf dem Gelände vorgesehen.

Nun ist es am Technischen Ausschuss, in seiner Sitzung am Dienstag, 9. März, ab 17 Uhr in der Neckarhalle in Schwenningen den Bebauungsplan "Wohnmobilstellplatz Brigachinsel" und damit eine neue Adresse für Gäste in der Nähe der Innenstadt weiter auf den Weg zu bringen.