Geplanter Abschuss: Warum die Politik beim Hornisgrinde-Wolf eine Chance vertan hat

Vertane Chance

Aus meiner Sicht geht es beim Hornisgrindewolf längst nicht mehr nur um ein einzelnes Tier. Die Debatte hat eine Dynamik entwickelt, die weit über eine regionale Konfliktsituation hinausreicht. Sie ist zu einem Prüfstein geworden – für den Umgang mit geschützten Arten und für die Glaubwürdigkeit jener Politik, die sich Natur- und Artenschutz auf die Fahnen schreibt.

Dieser Fall bietet eine Chance, zu zeigen, dass Artenschutz auch dann Bestand hat, wenn es schwierig wird. Noch lebt der Wolf. Dennoch wird zunehmend so argumentiert, als sei seine Entnahme der folgerichtige Abschluss einer alternativlosen Entwicklung. Genau darin liegt die Gefahr: Wenn komplexe Situationen vorschnell als abgeschlossen erklärt werden, bevor alle Lern- und Handlungsspielräume sichtbar genutzt wurden.

Konflikte in einer dicht besiedelten Kulturlandschaft sind erwartbar. Sie bedeuten nicht das Scheitern von Naturschutz, sondern stellen ihn auf die Probe. Gerade deshalb hätte dieser Fall die Möglichkeit geboten, transparente Kriterien weiterzuentwickeln, fachliche Standards klarer zu kommunizieren und Koexistenz praktisch zu untermauern. Stattdessen droht er zu einem politischen Signal zu werden.

Artenschutz beweist sich nicht in konfliktfreien Zeiten. Er beweist sich dort, wo öffentlicher Druck wächst und einfache Lösungen verlockend erscheinen. Ein Innehalten, ein erneutes Prüfen, ein sichtbarer Dialog mit Fachleuten und Region – das wäre kein Zeichen von Schwäche, sondern Ausdruck politischer Reife.

Wenn am Ende die härteste Maßnahme steht, bleibt mehr zurück als eine Verwaltungsentscheidung. Es bleibt die vertane Chance zu zeigen, dass ökologische Politik lernfähig ist. Und es bleibt die Frage, wie belastbar das Bekenntnis zu Natur- und Artenschutz tatsächlich ist, wenn es politisch unbequem wird.

Der Fall Hornisgrinde ist damit ein Maßstab. Nicht für einen einzelnen Wolf – sondern für die Glaubwürdigkeit einer Politik, die für sich in Anspruch nimmt, zuzuhören, abzuwägen und Verantwortung mit Weitblick zu tragen.

