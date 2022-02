3 In Tannheim ist man mit den Plänen der Stadtverwaltung nicht einverstanden. Am Rathaus hängt ein buntes Laken mit deutlicher Meinung. Foto: Eich

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Rietheim, Tannheim und Weilersbach droht nach Plänen der Stadtverwaltung der Verlust ihrer Dorfschulen. Nun spricht sich die Weilersbacher Ortsvorsteherin Silke Lorke klar gegen eine Schließung aus.















Link kopiert

Villingen-Schwenningen - In einer Stellungnahme wendet sich Lorke an die Öffentlichkeit und warnt vor den Konsequenzen, die eine Schulschließung mit sich bringen würde. Die Diskussion um die Schulschließung sei für die Menschen in den betroffenen Gemeinden vor allem eine emotionale, schreibt Lorke. Das in Weilersbach praktizierte moderne, klassenübergreifende Unterrichtsmodell, welches perfekt auf die Bedürfnisse der Gemeinde zugeschnitten sei, sieht sie in Gefahr. Doch nicht nur das sei ein drohendes Problem. Vielmehr gehe es auch um Freundschaften, gemeinsame Feiern und Veranstaltungen, die im Kontext der Schule entstehen. Es stünden "tragfähige soziale Netzwerke im täglichen Miteinander" sowie eine "sorglose und behütete Kindheit" auf dem Spiel. Die Eltern seien besorgt, dass ein solch großer Teil des sozialen Familienlebens verloren gehen könnte.