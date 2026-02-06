Geplante Sanierungen: Aufatmen ist in Balingen noch nicht angesagt

Die Sanierung der Lange Straße ist erst der Anfang. Was die Stadt Balingen und Landkreis und Bund planen, wo es Einschränkungen für Autofahrer gibt.
Einer von vier Abschnitten ist bereits saniert. Das nahm Balingens Tiefbauamtschef Volker Mutscheller bei der Sitzung des Technischen Ausschusses am Mittwochabend vorweg. Aufatmen ist dennoch nicht angesagt. Überhaupt: Ihn und sein Team dürfte in den kommenden Monaten kaum jemand beneiden. Denn vor den Mitarbeitern des Balinger Tiefbauamts liegt ein arbeitsreiches Jahr – eine Verschnaufpause ist nicht in Sicht.