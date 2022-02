1 Die Unternehmensgruppe Fischer möchte um ihr Versandzentrum in Tumlingen eine Photovoltaik-Anlage errichten. Mit der Standortwahl sind nicht alle Bürger glücklich. Foto: Wagner

Die von der Unternehmensgruppe Fischer in Tumlingen geplante Photovoltaikanlage auf freier Fläche ruft viele Einwände bei Bürgern hinsichtlich des Standorts hervor. Bürgermeisterin Annick Grassi vertraut derweil den guten Absichten des Unternehmens.















Waldachtal-Tumlingen - In der vergangenen Woche verfolgten einige Bürger Tumlingens interessiert die Ausführungen im Ortschaftsrat (OR) Tumlingen sowie in der Gemeinderatssitzung zur geplanten Errichtung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage auf den Gemarkungen Markental und Kostenreute.

Eine Woche zuvor konnte der OR Tumlingen in seiner ordentlichen Sitzung keinen Beschluss fassen, da vier der acht anwesenden Räte als befangen galten. Der neu einberufenen Sondersitzung wohnten neun Räte bei, drei Räte mussten aus Befangenheitsgründen vom Ratstisch abrücken.

Ortsvorsteher Kurt Kübler gab den Einwohnern zu verstehen, dass das Gremium zunächst lediglich über den Abschluss eines städtebaulichen Vertrags zwischen der Gemeinde und der Unternehmensgruppe Fischer abstimmen wird. "Das bedeutet nicht, dass der Bebauungsplanänderung zugestimmt wurde", verdeutlichte Kübler.

Die Bedenken und Fragen der Einwohner habe er vorab den Projektverantwortlichen der Firma – Christian Ziegler und Hans-Martin Mäder – zukommen lassen, worauf Ziegler im Rahmen einer Präsentation einging. Die Photovoltaik-Anlage (PV) soll auf einer Fläche von zusammengefasst rund 48.000 Quadratmetern errichtet werden, die PV-Generatorenfläche betrage rund 20.000 Quadratmeter. In den beiden Gewannen wäre sowohl eine südliche Ausrichtung als auch eine ostwestliche Ausrichtung der Module möglich, wodurch über einen längeren Zeitraum am Tag Strom produziert werden kann.

Bebauung auf den Dächern

Unter anderem hinterfragten die Bürger, warum statt der Freiflächenvariante keine Bebauung auf den Dächern der betriebseigenen Gebäude am Standort angestrebt wird. Ziegler führte aus, dass die Nutzung der Dachflächen mit einem Statiker geklärt wurde. Auf einigen Flächen sei eine Bebauung durchaus möglich, was die Unternehmensgruppe auch umsetzen will. So soll das neue Teilelager mit einer PV-Anlage ausgestattet werden, welche 90 Tonnen an CO2 einsparen soll.

Jedoch sei die Anlage im Verhältnis zur Freiflächenvariante um rund 84 Prozent kleiner. Auch auf dem Parkhaus könnten weitere Module installiert werden, wodurch auch die Infrastruktur für die E-Mobilität am Standort (Ladesäulen) ausgebaut werden könnte. Langfristig soll der Fuhrpark des Unternehmens nämlich auf Hybrid- und E-Fahrzeuge umgestellt werden. Bei den übrigen Gebäuden sei die Errichtung von PV-Anlagen aus statischen Gründen nicht möglich. Darüber hinaus gebe es noch weitere Anforderungen an die Dachbeschaffenheit sowie hohe Anforderungen durch Versicherungen und Brandschutz.

Auch die Wartung und Instandhaltung der Anlagen sei deutlich aufwendiger. Eine Bürgerin bezeichnete die Aussage zu den statischen Problemen als schlechte Ausrede. Doch selbst wenn das Unternehmen alle Dachflächen mit PV ausstatten würde, so könnten nur rund zehn Prozent des Strombedarfs am Standort gedeckt werden. Die Einwohner hinterfragten dennoch weiterhin, ob die PV-Anlagen in den vorgesehenen Gewannen den gewünschten Ertrag bringen.

Bäume sind 35 Meter hoch

So machte ein Bürger darauf aufmerksam, dass die Bäume am Waldrand eine Höhe von 35 Metern aufweisen würden und nicht, wie Kübler schätzte, zehn Meter hoch seien. Somit sei davon auszugehen, dass große Schatten den Ertrag mindern. Ortschaftsrat Patrick Kuhn, welcher selbst die PV-Technologie für sich nutzt, klärte die Bürger dahingehend auf, dass die modernen Anlagen mittlerweile viel besser diffuses Licht aufnehmen können. Auch Norddächer würden daher einen gewissen Ertrag bringen.

Kuhn wollte konkret von den Einwohnern erfahren, weshalb sie sich an dem Bauvorhaben stören. Der Tenor lautete sinngemäß, dass die Anlagen das Landschaftsbild ruinieren. "Dann ist es ja eigentlich egal, wo die Anlagen stehen", konstatierte Kuhn. Auch das sahen die Anwesenden anders, da der gewählte Standort in der Nähe eines Wanderweges liegt. Die von den Einwohnern vorgeschlagenen Alternativflächen kommen für das Unternehmen nicht in Frage. So sind einige Flächen für Betriebserweiterungen vorgesehen und neue Flächen zu erwerben sei für Fischer derzeit kein Thema, gab Mäder zu verstehen.

Hochwasserschutz im Blick

Ortsvorsteher Kübler äußerte sich dahingehend skeptisch, ob im Sinne des Hochwasserschutzes nicht noch ein Regenüberlaufbecken im Gewann Markental errichtet werden müsse."Das wollen wir natürlich klären und stehen deshalb auch mit den Behörden bereits in Kontakt. Alle Fachbehörden sind im Boot", versicherte Mäder.

Die Bürger lieferten jedoch weitere Argumente, die aus ihrer Sicht gegen das Bauvorhaben sprechen. So wurde der Begriff Elektrosmog in den Raum geworfen, welcher den Tieren Schaden könnte. Hierbei verwies Ziegler auf eine Masterarbeit der Universität Potsdam. Diese sagt laut dem Solarenergie-Förderverein Deutschland (SFV) aus, dass die elektromagnetische Belastung durch Solaranlagen als wenig beunruhigend eingeschätzt wird. So sollen Solarmodule und die Verbindungskabel zum Wechselrichter überwiegend Gleichfelder aussenden, welche schon in geringen Abständen schwächer als natürliche Felder sind.

Letztlich gab ein Bürger zu verstehen, dass die Einwohner das Bauvorhaben als solches begrüßen würden. "Es geht nur um den Standort", betonte der Einwohner. Abschließend stimmte das Gremium ab. Der OR fasste einstimmig den Empfehlungsbeschluss zum Abschluss eines städtebaulichen Vertrags mit der Unternehmensgruppe.

Info: Die Diskussion im Gemeinderat

Auch der Gemeinderat stimmte dem Abschluss eines städtebaulichen Vertrags mit der Unternehmensgruppe Fischer über die Kostenübernahme für das Verfahren zur Änderung des Bebauungsplans Markental-Kostenreute zu.

Einige Ratsmitglieder äußerten Bedenken hinsichtlich des Hochwasserschutzes, darunter Friedrich Gerhard, Bernd Schittenhelm und Christoph Sadzik. Schittenhelm befürchtete, dass die Böden unter den Photovoltaik-Anlagen zu stark austrocknen könnten, wodurch das Wasser auch schlechter versickern würde. Er sprach sich dafür aus, Renaturierungsmaßnahmen am Schneckenbächle und der Waldach zu forcieren, um den Hochwasserschutz gewährleisten zu können.

Bürgermeisterin Annick Grassi versicherte, dass dies im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens geprüft wird. Zudem sollen die bisherigen Erkenntnisse aus dem Hochwassermanagement in die Planungen einfließen. Dieter Fischer machte darauf aufmerksam, dass in dem aktuellen Entwurf keine Verlegung der Gewässer vorgesehen ist.

Nabu-Vorsitzender Greza gab sich skeptisch, ob die in der Präsentation dargestellten Bilder sich auch in der Umsetzung des Vorhabens wiederfinden. Wie schnell lasse sich die Haltung von Schafen und die Schaffung von Blühwiesen wohl umsetzen? "Wie nachhaltig ist das, oder verschwindet das wieder nach einer gewissen Charmefrist?", fragte Greza. Mäder versicherte: "Die bestmögliche Lösung wird umgesetzt." Zudem sollen die Baumbestände entlang des Baches erhalten bleiben.

Nabu zeigt sich aufgeschlossen

Einige Bürger fragten sich jüngst, was der Nabu von dem Vorhaben hält, worüber Greza Aufschluss gab. "Wir stehen dem Vorhaben grundsätzlich positiv gegenüber. Es ist natürlich ein Eingriff in die Natur, was nicht schön ist, aber es ergibt Sinn."

Bürgermeisterin Grassi vertraut auf die bisherige gute Kooperation mit dem Unternehmen. Erfahrungsgemäß habe das Unternehmen bei vergangenen Projekten stets die Anforderungen und Bestimmungen bestmöglich erfüllt. "Meistens hat das Unternehmen sogar mehr getan, als eigentlich verlangt wurde", sagte Grassi.