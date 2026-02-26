Geplante Photovoltaikanlage: So emotional wird die PV-Debatte in Langenschiltach geführt

Es geht um Ängste, Vorbehalte und Unstimmigkeiten: Kontrovers und emotional wird über den neuen Anlauf für eine Photovoltaikanlage in Langenschiltach diskutiert. Wie geht es weiter?

Eine knapp zwei Hektar große Photovoltaikanlage (PV-Anlage) auf freier Fläche, dazu ein Batteriespeicher – und jede Menge Ärger in der Nachbarschaft. So in etwa lassen sich die Rahmendaten rund um das geplante Freiflächen-PV-Projekt auf Langenschiltacher Gemarkung – es ist mittlerweile der zweite Anlauf für ein Vorhaben dieser Art – zusammenfassen.

Am Mittwochabend stand das Thema auf der Tagesordnung des Gemeinderats – und es war ein Tagesordnungspunkt, der seine Schatten voraus geworfen hatte, wie Bürgermeister Michael Rieger deutlich machte. Er nahm auch Bezug auf den ersten Anlauf für PV in der Vogte, den der Gemeinderat Anfang 2025 ablehnte. Was er in dieser Sache erlebt hatte, sagte Rieger, „geht auf keine Kuhhaut“.

Unterstellungen, Verdächtigungen, und, und, und – „es gefällt mir überhaupt nicht, dass man in einer Kleinstadt so miteinander umgeht“, stellte der Bürgermeister klar. Zwar könne man jederzeit unterschiedlicher Meinung sein, „aber man muss sich danach noch in die Augen schauen können“.

Das sagen die Gegner

Dass die Diskussion rund um das Projekt für die Beteiligten durchaus mit Emotionen behaftet ist, zeigte sich auch in der Sitzung des Gemeinderats am Mittwoch. Denn da hatte nicht nur der Projektierer die Möglichkeit, die Planung vorzustellen. Auch Anwohner nutzten in der Bürgerfragestunde – wie schon in der Sitzung des Ortschaftsrats Langenschiltach tags zuvor – die Gelegenheit, ihre Bedenken vorzubringen. Und das sind so einige. „Wir sind uns ganz sicher, dass wir das bereuen würden“, schilderte Robert Weißer den Standpunkt der Anwohner.

Kurz zusammenfassen lässt sich dieser etwa so: Eine PV-Anlage, egal welcher Größe, lehnen sie ab, fürchten eine Verschandelung des Landschaftsbilds – und vor allem einen Dominoeffekt. Ihre Angst: Mit der Genehmigung der PV-Anlage an dieser Stelle würde der Stadt die Handhabe fehlen, ähnliche Vorhaben in der Umgebung abzulehnen und so einer Flut an großen PV-Anlagen Tür und Tor öffnen.

Droht der Dominoeffekt?

Wie realistisch aber ist diese Befürchtung? Dazu hatte Dirk Schmider (Grüne Liste) eine klare Meinung: „Gefahr, dass da Wildwuchs entsteht, ist damit komplett abgeräumt“, meinte er mit Bezug auf die Ausführungen von Alexander Babioch. Der Geschäftsführer des Unternehmens Klarvolt, das die Anlage bei Langenschiltach plant, hatte zuvor über den Netzanknüpfungspunkt für die geplante Anlage – bestehend aus PV und Batteriespeicher – informiert.

Seine Einschätzung: Mit der Leistung, die Klarvolt damit ans Netz bringe, wäre die Tür für weitere Anlagen in diesem Bereich erst einmal zu. Sie würde sich erst wieder öffnen, wenn eine neue Stromleitung verlegt würde, was in den kommenden mindestens zehn Jahren seiner Meinung nach nicht realistisch sei.

Wie gewichtig ist das Nein?

Und Schmider legte in seiner Argumentation noch nach, bezog sich auf den Beschluss des Gemeinderats im vergangenen Jahr. Über dessen Bedeutung gibt es unterschiedliche Meinungen. Die Anwohner sehen ihn als Grundsatzbeschluss gegen PV im betreffenden Bereich der Vogte, auch Bürgermeister Rieger bekräftigte, dass der Beschluss damals keine Aussage enthalten habe, dass die Stadt eine kleinere Anlage genehmigen würde. Schmider hingegen bezeichnete die Entscheidung des Gemeinderats als „sogenannten Grundsatzbeschluss, der gar keiner war“. Man habe lediglich ein Bauvorhaben abgelehnt. Nun liege eine Planung für ein neues Projekt vor, die der Gemeinderat gesondert betrachten müsse – ohne Vorbelastungen aus der Diskussion im vergangenen Jahr.

Babioch nutzte seine Präsentation auch, um auf Bedenken der Stadtverwaltung hinsichtlich Brand- und Gewässerschutz einzugehen. Das, lautete sein Fazit, sei kein Problem. Allerdings würden die Themen im Laufe des Genehmigungsverfahrens ohnehin noch einmal eingehend geprüft.

Am Ende hielt der Gemeinderat an seiner kritischen Grundhaltung fest – den Beschlussvorschlag der Stadtverwaltung nahm das Gremium bei drei Gegenstimmen und zwei Enthaltungen an.

Ein Ausblick

Wie es nun weitergeht? Zu einer Aussage darüber war Thomas Dold, auf dessen Grundstück die Anlage geplant ist, am Mittwochabend nach der Sitzung noch nicht bereit. Fakt ist: Das Verfahren steht noch ganz am Anfang – oder vielmehr: Es hat noch gar nicht richtig begonnen, wie Babioch schilderte.

Tatsächlich handelte es sich am Mittwoch zunächst um eine Vorab-Information an den Gemeinderat, der die Pläne zunächst einmal nur zur Kenntnis nahm. Eine Entscheidung für oder gegen die Anlage – oder gegebenenfalls für eine Umsetzung ausschließlich des Batteriespeichers, was Babioch zufolge ebenfalls eine Möglichkeit wäre – ist damit noch längst nicht gefallen.