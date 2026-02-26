Geplante Photovoltaikanlage: So emotional wird die PV-Debatte in Langenschiltach geführt

Es geht um Ängste, Vorbehalte und Unstimmigkeiten: Kontrovers und emotional wird über den neuen Anlauf für eine Photovoltaikanlage in Langenschiltach diskutiert. Wie geht es weiter?
Eine knapp zwei Hektar große Photovoltaikanlage (PV-Anlage) auf freier Fläche, dazu ein Batteriespeicher – und jede Menge Ärger in der Nachbarschaft. So in etwa lassen sich die Rahmendaten rund um das geplante Freiflächen-PV-Projekt auf Langenschiltacher Gemarkung – es ist mittlerweile der zweite Anlauf für ein Vorhaben dieser Art – zusammenfassen.