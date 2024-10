Geplante Gebührenerhöhung: Immense Steigerungen bei Bad Herrenalber Kitas

1 Das Kinderhaus Wurzelzwerge in Rotensol Foto: Kugel

Kitas in der Siebentälerstadt: Mit der von der Verwaltung vorgeschlagenen Gebührenerhöhung geht man von jährlichen Erträgen in Höhe von 801.000 Euro aus.









Die Gebührensatzung für die Benutzung der Kindertageseinrichtungen der Stadt Bad Herrenalb soll geändert werden. In einer Vorberatung geht es in der Gemeinderatssitzung am Mittwoch, 30. Oktober, um die Anpassung der Höhe der Elternbeiträge sowie des monatlichen Essensgeldes. In der Siebentälerstadt gibt es drei städtische Kindertageseinrichtungen. Der Beschluss soll am 27. November erfolgen.