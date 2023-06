Beim Sommerempfang 2022 hatte sie noch berichtet, dass 150 Menschen aus der Ukraine nach Schramberg gekommen waren. „Inzwischen sind es fast 400. Dazu kommen auch weiterhin Menschen aus anderen Ländern wie Syrien oder Afghanistan zu uns“, begann Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr während ihrer Rede anlässlich des Sommerempfangs im Park der Zeiten zum Thema Geflüchtete. Gerade gehe es noch, Menschen dezentral unterzubringen, die Wohnungen gingen aber langsam aus.

Nun habe unsere Zeitung berichtet, dass der Landkreis mit einer privaten Immobiliengesellschaft eine Gemeinschaftsunterkunft im ehemaligen Pfaff- und Schlauder-Areal plane. „Geplant ist eine lockere Belegung, Höchstbelegung allerdings sind 200 Menschen“, so Eisenlohr am Freitag. Das habe „doch viele Anfragen“ im Rathaus ausgelost, („Ich mag jetzt nicht den Wortlaut wiedergeben“), weswegen die Oberbürgermeisterin zu diesem Thema ausholen wolle.

Was ist die Rolle der Stadt?

„Was für Arten der Flüchtlingsunterbringung gibt es und was ist die Rolle der Stadt?“, erinnerte sie, dass es für „klassisch Asylsuchende“ und Ukrainer zwei verschiedene Verfahren gebe. Die Ukrainer könnten sich einen Ort selbst aussuchen, dort registrieren und bekommen sofort und bis März 2024 den Aufenthaltstitel „vorübergehender Schutz“. Das ermögliche ab dem ersten Tag, vor Ort zu arbeiten, zu reisen und beim Jobcenter Leistungen zu beantragen.

Die Flüchtlingsunterbringung ist im ehemaligen Pfaff- und Schlauder-Areal geplant. Foto: Riesterer

Andere Asylsuchende müssten den Weg über die Landeserstaufnahmestellen nehmen. Das Land verteile sie dann – ohne dass sie mitentscheiden könnten wohin – an die Kreise. Der Landkreis bringe sie dann bis zu 24 Monate lang unter. Solch eine Gemeinschaftsunterkunft für vorläufige Unterbringung, oft auch „GUs“ genannt, solle nun in der Berneckstraße entstehen. Dort, sagte Eisenlohr, „treffen sich dann Menschen aus beiden Schienen“ – es könnten also Ukrainer und auch andere Asylsuchende dort hinkommen.

„Stadt wird nicht gefragt“

„Ganz wichtig“, wolle sie klarstellen: „Die Stadt wird vor der Einrichtung einer GU nicht gefragt – wir sind nach dem Gesetz nicht zuständig.“ Allein über Baurecht und Denkmalschutz werde Schramberg mit der Frage, ob die Unterkunft entstehen kann, befasst sein. Aufgabe der Stadt im Aufnahme-Schema „ist nämlich die dritte Stufe, die sogenannte Anschlussunterbringung“. Diese Verteilung geschehe proportional zur Einwohnerzahl.

Eine gute Nachricht dabei: Wenn im Pfaff- und Schlauder-Areal eine GU des Landkreises realisiert wird, werde jede Person, die dort einquartiert wird, „eins zu eins auf unsere Schramberger Unterbringungspflicht angerechnet“, betonte die Oberbürgermeisterin. Falls Pfaff und Schlauder komme, bräuchte man weniger kommunale Plätze in der Anschlussunterbringung.

„Veränderungen rufen Ängste hervor“

Allgemein wisse Eisenlohr natürlich: „Veränderungen rufen oft Ängste hervor.“ Vor allem in der Talstadt „haben wir schon einen sehr bunten Bevölkerungsmix, unter anderem von unserer Geschichte als Arbeiter- und Industriestadt“. Ist das, fragte Eisenlohr, aber nicht vielleicht auch eine Stärke? Manchmal empfinde sie es als bereichernd, in Schramberg kulturelle Vielfalt zu erleben. „Diese Vielfalt macht uns stärker, wenn es uns gelingt, sie wertzuschätzen und zu nutzen.“ Für die Integration in Schramberg könne der Bevölkerungsmix eine Chance sein. Die Stadt habe jahrzehntelange Integrationserfahrung und könne etliche Geschichten gelungener Integration vorweisen.

Ukrainer sind oft nur Wochen da

Auch müsse man sich klar machen, dass „nicht alle, die zu uns kommen, integriert werden wollen“. Gerade bei den Ukrainerinnen miete man oft eine Wohnung an – und schaue man nach vier Wochen nach, finde man sie verwaist vor. „Diese Menschen sind also nur sehr kurz bei uns.“

Thema wird lange bleiben

Andere, die „Positivbeispiele“, fänden rasch den Weg in den Arbeitsmarkt. Fakt sei: „Überall fehlen Fach-, aber auch ganz einfache Arbeitskräfte“, sagte Eisenlohr. Der soziale Bereich, Handwerk, Dienstleistungen – sie alle bräuchten Menschen. „Menschen durch Zuwanderung?“ Vieles hänge davon ab, so die Oberbürgermeisterin, dass die Menschen, die nach Schramberg kämen, durch Sprach- und Integrationskurse schnell andocken könnten. „Das Thema wird uns in den nächsten Jahren intensiv beschäftigen. Denken Sie an das Thema Klimaflüchtlinge. Das wird alles eher immer mehr und wir können es eigentlich nicht wegschieben.“

Baugenehmigung muss man erst mal bekommen

Bei Pfaff und Schlauder, spann sie den Bogen zurück, gehe es nun erst darum, ob überhaupt eine GU einziehen darf. Stichworte: Brandschutz, Denkmalschutz, eventuell Altlasten – die Baugenehmigung. Das müsse alles erst mal gemacht werden. „Und ich kann Ihnen sagen – das ist nicht nur bei unserer Baurechtsbehörde so – das dauert erst mal“, sorgte sie für einige Lacher.

Stadt und Rat werden dran bleiben

Sollte die GU aber kommen, könne sie Zusagen, dass Verwaltung und Gemeinderat sich damit „intensiv auseinandersetzen“ und alles einbringen, was man für eine solche Unterkunft in Schramberg für wichtig halte. Eine Sozialbetreuung, eine Außenstelle der Landkreisverwaltung und einen Sicherheitsdienst rund um die Uhr habe Rottweil bereits in Aussicht gestellt. Sicher gebe es noch mehr wie etwa Kinderbetreuung, um die GU aufzuwerten und die Umgebung zu entlasten. Eins sei klar: „Wenn wir eine so große Flüchtlingsunterkunft bekommen, wollen wir, dass sie gut funktioniert. Dafür setzen wir uns ein.“