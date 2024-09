Geplante Chip-Fabrik: Haseloff: An Intel-Projekt sollte festgehalten werden

2 Da war der Fahrplan von Intel noch klarer: Pat Gelsinger und Reiner Haseloff bei einem Treffen in Magdeburg im Dezember 2022. Foto: Peter Gercke/dpa

Der US-Chiphersteller Intel verschiebt den Bau eines neuen Werks in Magdeburg. Das sagt Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff zur Entscheidung des Konzerns.









Magdeburg - Mit Blick auf den verschobenen Baustart des US-Konzerns Intel für eine Chip-Produktion in Magdeburg setzt Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) auf die neue Zeitschiene. "Ich weiß, was ich weiß. Und die Fakten, die dafür auch uns zugrunde liegen einschließlich dem Kanzleramt, einschließlich auch in Brüssel, sagen eins: An diesem Projekt sollte und muss aus logischen Gründen zum jetzigen Zeitpunkt festgehalten werden", sagte Haseloff in Magdeburg.