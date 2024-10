Geplante Autowerkstatt in Schönbronn: So viel Bürokratieaufwand bringt ein Bauvorhaben mit sich

So viel Bürokratieaufwand bringt ein Bauvorhaben mit sich

Geplante Autowerkstatt in Schönbronn

1 Auf der landwirtschaftlichen Fläche rechtsseitig der Straße soll eine neue Auto-Werkstatt entstehen. (Archivbild) Foto: Reuter

Die Schönbronner Autowerkstatt, die am Ortsrand mit einem Neubau erweitern will, kommt ihrem Ziel näher: Der dafür nötige Bebauungsplan-Entwurf „Gewerbegebiet Schönbronn II“ wird am Donnerstag im Ausschuss Umwelt und Technik (AUT) vorberaten.









Wenn der Ausschuss Umwelt und Technik (AUT) der Beschlussempfehlung der Verwaltung folgt und der Gemeinderat am 24. Oktober zustimmt, kann direkt danach die öffentliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfs erfolgen. „Die Öffentlichkeit sowie die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange haben in diesem Rahmen erneut die Möglichkeit, über die Dauer eines Monats, Stellung zu den Planunterlagen zu beziehen“, formuliert es Stadtplanerin Veronika Schneider in der Sitzungsvorlage.