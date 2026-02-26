Geplant war das erst 2028: Geburtshilfe Leonberg wird zum 1. April nach Böblingen verlagert

Ursprünglich war geplant, dass die Geburtshilfe Leonberg erst nach Fertigstellung des Flugfeldklinikums im Jahr 2028 dorthin umzieht. Dass es anders kommt, hat personelle Gründe.
Der Aufsichtsrat des Klinikverbunds Südwest (KVSW), zu dem die Krankenhäuser in Calw und Nagold gehören, hat in einer Sondersitzung am 24. Februar beschlossen, die im Rahmen der Medizinkonzeption 2030 vorgesehene Verlagerung der stationären Geburtshilfe vom Krankenhaus Leonberg an den Standort Böblingen zeitlich vorzuziehen. Das teilte der KVSW am Mittwoch mit.