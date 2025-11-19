Geplant ab Juli 2026: Müllener Ortschaftsrat spricht sich gegen eine Übernachtungssteuer aus

Die Gemeinde Neuried beabsichtigt, zum 1. Juli 2026 eine Abgabe für Hotel- und Ferienwohnungsgäste sowie Camper einzuführen. Der Ortschaftsrat Müllen stellte sich dagegen.
„Der Ausgleich des Haushalts wird immer schwieriger.“ Der stellvertretende Rechnungsamtsleiter der Gemeinde Neuried, Roman Schäffer, lieferte gleich zu Beginn der Diskussion den Grund für die geplante Einführung einer Übernachtungssteuer. Man müsse Einnahmen generieren und sei dabei auf diese Möglichkeit gestoßen, die „aber keine neue Erfindung ist“, so Schäffer. Auch Kommunen wie Schwanau oder Kehl haben die Abgabe bereits beschlossen.