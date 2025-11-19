Geplant ab Juli 2026: Müllener Ortschaftsrat spricht sich gegen eine Übernachtungssteuer aus

Die Gemeinde Neuried beabsichtigt, zum 1. Juli 2026 eine Abgabe für Hotel- und Ferienwohnungsgäste sowie Camper einzuführen. Der Ortschaftsrat Müllen stellte sich dagegen.

„Der Ausgleich des Haushalts wird immer schwieriger.“ Der stellvertretende Rechnungsamtsleiter der Gemeinde Neuried, Roman Schäffer, lieferte gleich zu Beginn der Diskussion den Grund für die geplante Einführung einer Übernachtungssteuer. Man müsse Einnahmen generieren und sei dabei auf diese Möglichkeit gestoßen, die „aber keine neue Erfindung ist“, so Schäffer. Auch Kommunen wie Schwanau oder Kehl haben die Abgabe bereits beschlossen.

Es soll der Gast und nicht der Betrieb besteuert werden, geht aus der Beschlussvorlage hervor. Geplant sei ab dem 1. Juli 2026 eine Besteuerung von zwei Euro pro Übernachtung und Gast bei Hotels, Gasthöfen oder Ferienwohnungen. Für Camping- oder Zeltplätze sei ein Euro vorgesehen, „um das unterschiedliche Preisniveau zu berücksichtigen“, erklärte Schäffer. Ausnahmen würden für Alten- und Pflegeheime gelten, die dem Unterkommen für besondere soziale Situationen dienen. Auch Jugendliche bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres werden von der Besteuerung ausgenommen.

„Wir gehen von jährlichen Einnahmen in Höhe von 50 000 Euro aus“, prognostizierte der stellvertretende Rechnungsamtsleiter.

Der Aufwand für die Steuer soll nicht hoch sein

Er betonte gleichermaßen, dass kein zusätzliches Personal für die Bearbeitung und Festsetzung der Steuer benötigt werde. Dies könne die Kämmerei mitsteuern. Die Steuer soll quartalsweise angemeldet werden. Dies sehe der Satzungsentwurf so vor.

Bei der anschließenden Diskussion im Rat fragte sich Ortsvorsteher Manfred Osswald (FWV) zunächst, ob man nicht doch Personal brauche und „es nicht doch bei Null rauskommt am Ende“. Schäffer bekräftigte, dass man genug Personal habe und „schätzt den Aufwand nicht zu hoch ein“. Er sei vergleichbar mit der Vergnügungssteuer.

Ratskollege Stefan Frey (FWV) hakte ebenso nach: „Machen wir uns nicht unattraktiv für Gäste?“ Die wirtschaftliche Lage sei derzeit nicht rosig, gab Schäffer offen zu. Weitere Einnahmequellen seien wichtig für den Haushalt der Gemeinde. Außerdem „nutzen die Gäste unsere Infrastruktur, aber beteiligen sich nicht an den Kosten“, dies wolle man mit der Übernachtungssteuer ändern.

Die Hotels äußern sich mit einem Brief

Der stellvertretende Ortsvorsteher Flemming Lapp (FWV) las einen Brief vor, den er von betroffenen Betrieben erhalten habe. Demnach gehen sie davon aus, dass sie mehr besteuert werden. Zudem betrachten sie als Wettbewerbsverzerrung in Vergleich zu Kommunen, die diese Steuer nicht erheben. „Der Zeitpunkt ist ebenfalls ungünstig, da wir uns noch von den Folgen der Corona-Pandemie erholen“, heißt es zum Schluss des Briefs. Lapp selbst ist bei der Übernachtungssteuer „zwiegespalten“.

Die Betriebe kritisieren die geplante Abgabe

Einerseits könne es durch die Verwaltung mit wenig Aufwand betrieben werden. Andererseits müsse der Aufwand für die Betriebe berücksichtigt werden. „Hat man mit ihnen schon gesprochen? Und wäre es vorstellbar, dass ein Teil der Einnahmen wieder an die Betriebe zurückfließen?“, wollte Lapp wissen. Die Gemeinde hat Gespräche mit allen Hotels geführt, „sie haben nicht applaudiert“, verriet Schäffer. Wenn es jedoch mehrere Kommunen machen und Neuried nachzieht, dann sei die Entscheidung für die Betriebe nachvollziehbar.

Zur zweiten Frage verwies der stellvertretende Rechnungsamtsleiter auf den Gemeinderat als Entscheidungsgremium. Dieser könne eine Regelung treffen, dass die Einnahmen teilweise den betroffenen Unterkünften zu gute kommen solle. Schäffer stellte aber klar, dass beispielsweise Schwanau den Beherbergungsbetrieb besteuere, „wir möchten aber an den Gast gehen“.

Die unterschiedlichen Meinungen spiegelten sich auch im Abstimmungsergebnis wider: Mit einer Ja-Stimme, zwei Nein-Stimmen und drei Enthaltungen lehnte der Müllener Ortschaftsrat die geplante Übernachtungssteuer ab. „Die Abgabe ist eine Variante, die man anschauen muss, aber in der jetzigen Version noch ausbaufähig“, beendete Lapp die Sitzung.

So geht es mit der Übernachtungssteuer weiter

Nach der Ablehnung im Ortschaftsrat Müllen wird das Thema in den weiteren vier Ortsteilen Altenheim (3. Dezember), Dundenheim (ebenfalls), Ichenheim (10. Dezember) und Schutterzell (ebenfalls) beraten. In der Sitzung des Gemeinderats Neurieds am 18. Dezember wird dann endgültig über die Einführung der Übernachtungssteuer entschieden.