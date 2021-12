1 Wohin mit dem Heiligsblechle? In Brigachtal dürfen auch mehrere Kraftfahrzeuge auf privatem Grund abgestellt werden. Foto: Hahnel

Für längere Zeit abgestellte Autos gefallen nicht allen Brigachtalern. Doch wie eine Nachfrage im Ordnungsamt ergibt, ist es nicht verboten, abgemeldete Autos auf Privatgrund zu parken – so lange sie keine Flüssigkeiten verlieren.















Brigachtal - Das große Wohnmobil muss irgendwo überwintern, ein abgemeldeter Personenkraftwagen wartet auf einen Käufer oder auf seine Verwertung. In Brigachtal ist das Ortsrecht dahingehend großzügig ausgelegt, andernorts gibt man sich mitunter strenger.

"Auf privatem Grund dürfen Fahrzeuge auch lange stehen, natürlich nur, wenn sie keine Flüssigkeiten verlieren. Bei uns gibt es da keine Einschränkungen", so Christine Costa vom Ordnungsamt. Sieben oder acht abgemeldete und aufgereihte Autos bilden nicht unbedingt einen Hingucker, andererseits wird offenkundig, dass mit ihnen noch etwas passieren soll. Unter anderem am Brigachtaler Bahndamm ist ein solcher "Sonderparkplatz", der Grundstückseigentümer kann sich Zeit lassen.



Der Trend zum Wohnmobil ist bislang ungebrochen, die Volumenfahrzeuge sind für etliche ein großes Stück Freiheit, nicht nur während der Urlaubstage. An und auf der Siedlerstraße finden sich einige der rollenden Unterkünfte, diese passen in keine Garage und nur in seltenen Fällen in einen Carport. Auch deren Besitzer können ruhig schlafen und begehen keine Ordnungswidrigkeit. "Ein angemeldetes Wohnmobil darf grundsätzlich längere Zeit im öffentlichen Raum stehen, selbstverständlich", erläutert Costa.

Talentierte Schrauber legen selbst Hand an ein älteres oder gar altes Auto und wollen dieses mitunter wieder auf die Straße bringen, im Falle des "Ausschlachtens" lässt sich bares Geld machen. Händler von gebrauchten Autoteilen gibt es nicht nur im benachbarten Oberzentrum. Diese veräußern die angekauften Teile wieder, in aller Regel laufen die Geschäfte gut. Die gebrauchte Frontscheibe eines Autos etwa geht nicht selten für "schlanke" 70 Euro oder weniger über die Theke.